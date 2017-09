iOS 11: Die derzeit häufigsten Nutzerprobleme

Langsamer App-Start und Abstürze

iOS 11 ist jetzt seit fast einer Woche verfügbar und viele iDevice-Nutzer sind auch schon zum neuesten Mobil-Betriebssystem von Apple gewechselt. Manche iPhone-Anwender zeigen sich allerdings alles andere als erfreut über das Upgrade. Die Rede ist von Geschwindigkeitseinbrüchen und anderen Problemen.Auf Plattformen wie Reddit berichten mehr und mehr iPhone-Nutzer von Schwierigkeiten mit iOS 11. Konkret geht es um zum Teil stark verzögerte App-Starts und Abstürze von Anwendungen. Bei den Betroffenen scheinen sowohl Apple-eigene Apps wie Safari als auch Programme von Drittanbietern wie Facebook gleichermaßen betroffen zu sein. Manche Anwendungen sollen sogar während des Betriebs komplett einfrieren, sodass nur noch ein Neustart des jeweiligen iPhones hilft.Schon recht schnell nach der iOS-11-Veröffentlichung beklagten sich diverse Nutzer über nachlassende Akkulaufzeiten. Was in den ersten Stunden nach dem Aufspielen des Updates noch mit vorübergehend verstärkt arbeitenden Hintergrundprozessen zu tun haben könnte, hat sich bei diversen Anwendern aber auch noch nach Tagen nicht wieder an das Niveau von iOS 10 angeglichen.Vereinzelte Meldungen beziehen sich zudem auf Bluetooth-Schwierigkeiten. Demnach funktionieren bestimmte Multimedia-Bedienelemente wie der Skip-Button für Songs während Bluetooth-Verbindungen nicht mehr. Auch das Now-Playing-Widget des Kontrollzentrums funktioniert bei einigen Anwendern nicht, wodurch sich Streamingdienste wie Apple Music oder Spotify nicht über das angesprochene Widget steuern lassen.Bislang gibt es noch kaum Lösungsvorschläge für die auftretenden Probleme. Die Beschwerden kamen von Besitzern eines iPhone 7 oder älterer Modelle von Apples Smartphone, die von einer früheren iOS-Version aktualisiert wurden. Nur die kürzlich veröffentlichten Modelle iPhone 8 und 8 Plus scheinen nicht betroffen zu sein.Der Weg überführte vereinzelt dazu, dass Apps wieder normal reagieren. Andere Nutzer hingegen hatten auch mit dieser Methode keinen Erfolg. Die Fehler ließen sich zum Teil auch durch ein komplettes Neuaufsetzen des jeweiligen Geräts beseitigen.Apple wird höchstwahrscheinlich mit einem Update auf die angesprochenen Probleme reagieren. Wie lange es bis zur nächsten iOS-Aktualisierung dauert, ist noch nicht abzuschätzen.