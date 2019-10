Praktische Terminal-Befehle für den Mac

Nach Aufgaben sortierte Liste

1. Dateien und Ordner

Versteckte Dateien im Finder anzeigen

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles true

Versteckte Dateien im Finder ausblenden

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles false

Immer alle Dateinamens-Erweiterungen im Finder anzeigen

defaults write -g AppleShowAllExtensions -bool true

Vollständigen Pfad in der Kopfleiste eines Finder-Fensters anzeigen

defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool true

Inhalte von zwei Ordnern vergleichen

diff -qr /Pfad/zu/Ordner1 /Pfad/zu/Ordner2

Inhalt eines Ordners in ein Disk-Image schreiben

hdiutil create -volname "Name des Volumes" -srcfolder /Pfad/zum/Ordner -ov diskimage.dmg

.DS_Store-Dateien entfernen

find . -type f -name '*.DS_Store' -ls -delete

2. Time Machine

Backup-Intervall anpassen

sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -int Intervall_in_Sekunden

Beispiel: Intervall auf eine Stunde setzen

sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -int 3600

Backups lokal speichern, wenn das externe Speichermedium nicht verfügbar ist

sudo tmutil enablelocal

3. Erscheinungsbild

Transparenz der Fenster und Menüs herabsetzen

defaults write com.apple.universalaccess reduceTransparency -bool true

Transparenz auf den Standardwert zurücksetzen

defaults write com.apple.universalaccess reduceTransparency -bool false

Hintergrundbild festlegen

sqlite3 ~/Library/Application\ Support/Dock/desktoppicture.db "update data set value = '/path/to/picture.jpg'" && killall Dock

4. Festplatten, SSDs und Volumes

Startvolume festlegen

# Bis macOS 10.10 Yosemite

bless --mount "/path/to/mounted/volume" --setBoot



# Ab macOS 10.11 El Capitan

sudo systemsetup -setstartupdisk /System/Library/CoreServices

Alle Platten und Partitionen anzeigen:

diskutil list

Dateiberechtigungen reparieren:

sudo diskutil repairPermissions /

Trim für eine Nicht-Apple-SSD erzwingen:

forcetrim

5. Betriebssystem

Ausführlichen Systembericht erzeugen

sudo sysdiagnose -f ~/Desktop/

Status der Kernelerweiterungen anzeigen

sudo kextstat -l

Eine Kernelerweiterung aktivieren

sudo kextload -b com.apple.driver.Name_der_Erweiterung

Eine Kernelerweiterung deaktivieren

sudo kextunload -b com.apple.driver.ExampleBundle

System neu starten

sudo reboot

System herunterfahren

sudo poweroff

Viele weitere Kommandos

Für manche Mac-Nutzer sind das Terminal und die darin zur Verfügung stehende Kommandozeile ein Buch mit sieben Siegeln. Was durchaus verständlich ist, denn das Eintippen von zuweilen langen Befehlen mit gelegentlich kryptischen Parametern ist nicht jedermanns Sache. Allerdings lassen sich etliche Aufgaben mit Terminal-Anweisungen schneller und effektiver erledigen als beispielsweise mit dem Finder oder in den Systemeinstellungen.Der GitHub-User Marcel Bischoff pflegt eine von ihm selbst kuratierte englischsprachige Liste mit Terminal-Kommandos, fein säuberlich sortiert nach Anwendungszwecken und Aufgaben. Wir haben einige nützliche Befehle herausgesucht und stellen sie im Folgenden kurz vor. Dabei gilt: Wer die Kommandos nutzt, sollte Sorgfalt walten lassen und sicherstellen, dass er sie korrekt eingegeben hat. Manche der Befehle sind sehr mächtig, eine falsche Anwendung kann daher zu Datenverlusten führen. Alle mit "sudo" eingeleiteten Kommandos erfordern die Eingabe des eigenen Benutzerpassworts, da sie mit Administratorrechten ausgeführt werden müssen.Diese Einstellung kann mit sudo tmutil disablelocal wieder rückgängig gemacht werden.Über diese Auswahl an Befehlen hinaus sind auf der GitHub-Seite von Marcel Bischoff noch zahlreiche weitere Kommandos zu finden, beispielsweise aus den Themenbereichen Netzwerk, Audio, Sicherheit und Apps. Darüber hinaus stellt er in einer weiteren Übersicht eine ganze Reihe von Kommandozeilen-Apps vor.