Fan-Konzepte für iOS 12: Nachrichten gruppieren, Widgets auf dem Homescreen und Gästemodus

Während Apple noch mit der Arbeit am iOS-Update 11.3 beschäftigt ist, machen sich einzelne Nutzer bereits Gedanken darüber, wie iOS 12 aussehen und funktionieren könnte. Ascending News hat via Instagram mehrere Designentwürfe veröffentlicht, die sich mit Bereichen wie Benachrichtigungen, Widgets und dem allgemeinen Design der Benutzeroberfläche beschäftigen.Mehrere Instagram-Posts präsentieren Antworten darauf, was sich optisch und funktionell in der nächsten iOS-Version ändern könnte. Eine durchaus praktikable Idee geht der Frage nach, wie sich Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm besser sortieren lassen. Die einzelnen Nachrichten werden nicht mehr einfach chronologisch untereinander dargestellt, sondern nach Apps gruppiert. Wer also zum Beispiel vier neue iMessages, zwei Erinnerungen und eine E-Mails erhalten hat, sieht im Sperrbildschirm die drei Anwendungssymbole inklusive der einzelnen, gruppierten Nachrichten.Beim Homescreen, der übrigens auf die App-Namen unter den einzelnen Icons zugunsten einer puristischeren Optik verzichtet, bedient sich Ascending News zweier Funktionen, die von Android schon seit Jahren bekannt sind: Widgets und frei positionierbare App-Icons. Nutzer könnten etwa eine dauerhafte Wetteranzeige auf dem ersten Homescreen platzieren. In iOS 11 stehen Widgets über die „Heute“-Ansicht (Wisch nach rechts) oder über 3D Touch durch kräftiges Drücken auf ein App-Symbol zur Verfügung.Auch an potenzielle Mehrbenutzer-Features wurde gedacht. Das Konzept beschreibt einen Gästemodus, der einen stark eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Apps zulässt. Aus der Kategorie „Wunschträume“ stammt die Idee, das Display immer anzulassen und einzelne Informationen wie Wetter oder die Uhrzeit darzustellen. Einige OLED-Geräte aus dem Android-Lager bieten zwar schon eine entsprechende Funktionen, diese ermöglichen aber nur äußerst minimalistische Darstellungen und nicht die akkufressende Normalanzeige des iOS-12-Konzepts.Darüber hinaus sieht der Designentwurf eine Erhöhung des kostenlosen iCloud-Speichers von aktuell 5 auf 50 Gigabyte vor, inklusive umfangreicher Möglichkeiten, die Speicherorganisation für Apps und Inhalte festzulegen.