Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Während der Allgemein-Anwender mit dem Berlin-Reiseführer, dem Download-Manager und die Wetter-App etwas anfangen kann, sind der Spektrum-Analysator und die Farbpalette eher für Spezialisten gedacht. Spiele und kleine (Gratis-)Tools runden die Software-Sektion für iOS und macOS ab.Actionreich geht es in den Agentenstreifen unserer Schnäppchen-Filmliste ab. Dabei spricht die britische Kingsman-Reihe eher Klamauk-Fans an, während der andere Kandidat mit künstlerischen Bildern glänzt. Die zwei Komödien sind sehr unterschiedlich: In der einen lässt Woody Allen eine Art Zeitreise geschehen, während die andere ein asiatisches Comic-Kunst zeigt.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 1,09 Euro (iOS 8.2+)Der englischsprachige Reiseführer bietet saisonale Updates, Hintergrund- und Insiderinfos für den Besuch in der Hauptstadt.statt 2,29 Euro (iOS 8+)Der Download-Manager enthält zusätzlich einen Audio-Player mit Playlisten, einen Dokumenten-Betrachter, eine anpassbare Suchmaschinen-Auswahl und viele andere Funktionen.statt 13,99 Euro (ab iOS 9)Der Spektrum-Analysator beherrscht Systemkalibrierung, Schallpegel-Monitoring und Test-Routinen für allerlei Audio-Equipment.statt 3,49 Euro (iOS 11+)Der Entwickler behauptet, den besten NCS-Katalog der Welt hergestellt zu haben und ermöglicht Umrechnungen in RGB, HEX und CMYK.statt 5,49 Euro (ab iOS 9)Wetter, Luftdruck, Windrichtung und -geschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Mondphase sowie UV-Strahlenniveaus nach Höhe zeigt die App übersichtlich und anpassbar an.statt 10,99 Euro. (iOS 9+)Im vielleicht besten iOS-Taktikspiel verteidigt der Spieler die Erde mittels Team-Missionen gegen eine Alien-Invasion. Auf der anderen Seite verwaltet man Einsätze, Soldaten, Equipment und Forschung.statt 1,09 Euro (ab macOS 10.11)Die simple und hübsche App konvertiert Seiten in PDF-, AI-, PSD- oder EPS-Dateien in separate Grafikformate, etwa in TIFF- oder JPEG-Bilder.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.10)Der Aufgabenmanager präsentiert sich schlicht und aufgeräumt. Er synchronisiert sich mit Gmail und anderen Google-Apps per verschlüsselter https-Verbindung.statt 29,99 Euro (ab macOS X 10.13.4)Die 16-jährige Protagonistin lernt eine beliebte Mitschülerin kennen und zusammen stellen sie sich ihren Dämonen und versuchen, mit ihnen fertig zu werden.Auch im Angebot:statt 19,99 Euro (ab macOS 10.11)statt 5,49 Euro (ab macOS 10.12)Einen durchgehenden Hintergrund über alle angeschlossenen Monitore ermöglicht dieses Tool – ganz ohne Auflösungsberechnungen und Bilder schnippeln.statt 9,99 EuroAction mit Charlize Theron, John Goodman, Til Schweiger. Regie: David LeitchRotten Tomato: 78%, Metacritic: 63Charlize Theron mimt die sexy Top-Agentin, die in dem spannenden Action-Thriller während des kalten Krieges die künstlerisch in Szene gesetzten Bildwelten bereichert.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. Regie: David FincherRotten Tomato: 87%, Metacritic: 79Ein Mann soll seine plötzlich verschwundene, reiche Frau ermordet haben. Der böse und gruselige Film brilliert mit einer packenden Wendung – und erhielt einen Oscar.statt 13,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Animierte Komödie von Wes Anderson.Rotten Tomato: 90%, Metacritic: 82Nachdem alle Hunde der Stadt auf eine riesige Mülldeponie verbannt wurden, macht sich der 12-jährige Sohn des korrupten Bürgermeisters auf den Weg, um seinen vierbeinigen Freund zu retten.statt 13,98 EuroAction-Klamauk mit Colin Firth, Julianne Moore, Hall Berry. Regisseur: Matthew VaughnRotten Tomato: 74%, Metacritic: 60Eine britische Spionageorganisation bildet einen Straßenjungen zum Agenten aus und schickt ihn auf Missionen. Sowohl „The Secret Service“ als auch „ The Golden Circle ” kosten einzeln 3,99 statt 9,99 Euro.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Komödie mit Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates. Regisseur: Woody AllenRotten Tomato: 93%, Metacritic: 81Gil macht in Woody Allens Oscar-Preisträger mit seiner Verlobten einen Ausflug in die zauberhaften Zwanziger und trifft auf seine Idole.