16 Top-Apps und 1 Buch im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

Mac App Store

Das Haus am See: Kinder der Stille SE — 4,49 €

iOS App Store

Buch

Paritätisch verteilen sich die heutigen Top-Apps auf die Plattformen, je 8 für iOS und macOS. Darunter befinden sich kleine Helfer für intelligente Dateibenennungen, Clipart-Sammlungen, bekannte iOS-Spieletitel und mobile Hilfsmittel für Musiker. Außerdem gibt es zur Abwechslung auch ein analoges Buch im Angebot. Es folgt der Überblick:statt 54,99 €Die Aufgaben- und Termin-App zum frustfreien Verwalten der Termine bietet verschiedene Ansichten und Unterstützung von CalDAV, Dropbox und TextExpander. (OS X 10.10+)statt 10,99 €Sammlung von 500 Bildern und Grafiken in 21 Kategorien, die sich zur Einbindung in Keynote-Präsentationen, Webseiten oder iWork-Dokumenten eignen. (OS X 10.6+)statt 7,99 €Als klassisches Wimmelbild-Spiel werden hier die Geschichten hinter einem Haus am See erzählt, nachdem eine Frau, die dort als Kind gelebt hatte, von einem Geist zurückgerufen wird. (OS X 10.6+)statt 5,99 €Dieses digitale Kompendium zu Algebra, Analysis, Geometrie und Statistik richtet sich an Schüler, Studenten, Ingenieure und Techniker. (OS X 10.9+)statt 6,99 €Ein Mondkalender mit Anzeige der Mondphasen, Sonnenauf- und -untergangszeiten und Illuminationsanteil in Prozent. (OS X 10.10+)statt 5,49 €Der Foto-Editor bietet mehr als 50 Filter, 100 Pinsel und Transformationswerkzeuge. Er kommt sowohl mit Pixel- als auch Vektorgrafiken zurecht. (OS X 10.8+)statt 3,49 €Praktisches Werkzeug zur raschen Verteilung von aussagekräftigen Namen für viele Dateien. Fortlaufende Nummern und Zugriff auf EXIF-Metadaten sind natürlich inbegriffen. (OS X 10.7+)statt 3,99 €Werkzeug in der Menüleiste, das Ruhezustand, Bildschirmschoner und Displayabdunklung des Mac verhindert; entweder dauerhaft oder für eine einstellbare Zeitperiode. (OS X 10.10+)statt 7,99 €In diesem Rollenspiel eskaliert das Leben eines galaktischen Truckers bis hin zur Vereitlung von Weltherrschaftsplänen übler Schurken. (iOS 8.0+)statt 4,49 €Bildbearbeitung unter iOS - mit einfacher Handhabung und kunstvollen Filtern und Effekten für Bildoptimierungen und Fotokorrekturen. (iOS 8.1+)statt 2,29 €Wetter-App, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Vorhersage sowohl optisch als auch akustisch aufzupeppen. (iOS 8.0+)statt 2,29 €Verwandeln Sie Ihr iPhone in eine LED-Lauftextanzeige, um in lauten Umgebungen schriftlich kommunizieren zu können. Erzeugte auch in der Redaktion große Begeisterung. (iOS 9.0+)statt 4,49 €Der digitale Helfer für Musikanten, um Gitarre, Bass, Ukulele, Violine oder Flöte auf die korrekten Tonhöhen einzustellen. (iOS 6.0+)statt 2,99 €Wer lieber liest als hört, kann mit diesem Werkzeug empfangene Sprachnachrichten aus iMessage, WhatsApp und Co. in geschriebenen Text verwandeln. (iOS 10.0+)statt 2,29 €Hilfsmittel für das iPad zur Analyse von Stereo-Audiodateien. Produzenten oder Tonmischer können hiermit rechtzeitig Probleme beim Zusammenfügen erkennen. (iOS 7.1+)statt 5,49 €Ein iOS-Client für verschlüsselte Netzwerkverbindungen, der die Protokolle SSH und SFTP unterstützt. Er unterstützt alle iOS-Versionen der letzten vier Jahre. (iOS 7.1+)statt 43,99 €Das offizielle Begleitbuch zu Affinity Photo bietet auf 488 Hochglanz-Seiten einen Überblick darüber, was mit der Photoshop-Alternative alles möglich ist.