macOS: Einige Dritthersteller-Apps durch abgelaufene Zertifikate lahmgelegt

Einige Besitzer des beliebten Passwortmanagers 1Password für den Mac mussten am Sonntag erleben, dass sich die App nicht mehr starten ließ. Die automatische Fehlermeldung sprach von einem Netzwerkfehler. Auch zahlreiche andere Anwendungen litten plötzlich an dem gleichen Problem.Auffälligerweise betraf der Fehler nur solche macOS-Programme, die auf anderem Weg als über den Mac App Store geladen wurden. So funktionierte beispielsweise 1Password tadellos weiter, wenn der Kauf über Apples Verkaufsplattform abgewickelt worden war. Der Hintergrund konnte schnell entdeckt werden: Es ging um ablaufende Entwickler-Zertifikate.Um gewisse Software als rechtmäßig und bekannt zu markieren, auch wenn sie nicht vom Mac App Store stammen, verteilt Apple seit geraumer Zeit Zertifikate an Entwickler. Diese besitzen, wie üblich, einen Ablaufzeitpunkt. Allerdings sorgten abgelaufene Zertifikate in der Vergangenheit lediglich dafür, dass neue Software nicht mehr unterstützt wurde; auf bereits installierte Anwendungen hatte der Vorgang keine Auswirkungen. Genau dieses Verhalten hat Apple aber im vergangenen Jahr geändert. Ablaufende Zertifikate legen nun die Apps von entsprechenden Drittentwicklern lahm.Betroffene Entwickler, neben 1Password auch PDFpen und weitere, entschuldigten sich rasch bei ihrer Kundschaft. Betroffene Anwender sollen auf der jeweiligen Homepage die neueste Version des Programms herunterladen, dieses dürfte sich wieder starten lassen. Künftig, das versprachen sie alle, würden sie genauer als bisher im Blick behalten, wann ihre Zertifikate ablaufen und weit im Voraus für Ersatz sorgen.Seit macOS Sierra verhindert der Gatekeeper standardmäßig den Start von Apps, die nicht entweder aus dem Mac App Store oder von zertifizierten Entwicklern stammen. Allerdings gibt es über ein Öffnen der App per Rechtsklick weiterhin die Möglichkeit, auch anders bezogene Programme zu öffnen (siehe MTN-Artikel über Gatekeeper in macOS Sierra: ).Weiterführende Links: