iPhone 7: Rekordnachfrage in Samsungs Heimatland

Nachdem Samsung den Verkauf des Galaxy Note 7 eingestellt hat, nutzte Apple die Gelegenheit, um in Samsungs Heimatmarkt die Vorbestellungsphase um eine Woche vorzuverlegen. Seit vergangenem Freitag lässt sich somit das iPhone 7 in Korea vorbestellen, wovon viele Koreaner bereits Gebrauch machten. Tatsächlich sind iPhone 7 und iPhone 7 Plus so beliebt, dass das Kontingent für den Verkaufsstart in dieser Woche bereits nach wenigen Minuten ausverkauft war.Beim Mobilfunkanbieter KT wurden laut Medienberichten allein in der ersten Minute 20.000 Geräte vorbestellt. Nach 15 Minuten wurde die erste Vorbestellungsphase von 50.000 Geräten, welche in dieser Woche ausgeliefert werden, beendet. Auch Anbieter LG Uplus verzeichnet mehr als 20.000 Vorbestellungen für iPhone 7 und 7 Plus. Laut SK Telecom war insbesondere das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz beliebt und nach einer Minute bereits ausverkauft. Im Vergleich zum Verkaufsstart des iPhone 6s war die Nachfrage mehr als doppelt so hoch.Die hohe Nachfrage dürfte nicht nur auf Samsungs Akkuproblemen beim Galaxy Note 7 zurückzuführen sein, sondern ist sicherlich auch einigen Neuerungen des iPhone 7 zu verdanken. So wird von der Korea Times der Wasser- und Staubschutz hervorgehoben . Dies geht allerdings mit einem Wegfall der Klinkenbuchse einher, was auch in Korea als eine umstrittene Änderungen angesehen wird. Im Vergleich zu Deutschland fallen die Preise in Korea etwas günstiger aus. Das kleinste iPhone 7 erhält man dort für 869.000 Won (ca. 695 Euro). Die Differenz von 55 Euro ist unter anderem auf den geringeren Steuersatz von 10 Prozent zurückzuführen.Anders als in Japan wird der Smartphone-Markt in Korea bislang nicht von Apple dominiert. Jedoch kann das iPhone, abgesehen von kleineren Schwankungen, den Marktanteil stetig ausbauen. Das Potenzial für größere Umsätze hat auch Apple erkannt und plant Medienberichten zufolge die Errichtung eines Apple-Geschäfts in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Im lukrativem Stadtteil Gangnam könnte sich Apple möglicherweise direkt gegenüber von Samsungs Premium-Shop d'light platzieren , so die Gerüchteküche.