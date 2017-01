iOS 10.3: Das Apple File System kommt

Bislang nur als Beta für macOS Sierra

Eine kurze Geschichte der Apple-Dateisysteme

Auf der WWDC im Juni 2016 stellte Apple eine Neuerung vor, mit der im Vorfeld nicht gerechnet wurde. So erlaubte Apple einen ersten Blick auf das "Apple File System", Apples kommendes Dateisystem für Mac, iOS-Geräte, Apple Watch und tvOS. Was bislang nur als Beta für macOS Sierra verfügbar war, kommt sehr bald auch für Normalnutzer. Mit iOS 10.3, die erste Beta erschien gestern Abend, aktualisiert Apple nämlich das Dateisystem der iOS-Geräte auf "APFS" - so das Kürzel. Apples offiziell kommunizierte Zeitplanung besagte bislang nur, das Apple File System erscheine "irgendwann in diesem Jahr".Für macOS Sierra galten beim Test vom APFS bislang noch große Einschränkungen. Der eher experimentelle Status des Dateisystems erlaubte beispielsweise noch nicht die Verwendung als Startvolume und unterstützte weder Fusion Drives noch Backups via Time Machine noch Verschlüsselung mit FileVault. Ganz offensichtlich ist Apple mit der Arbeit aber so weit vorangeschritten, dass der Einführung für iPhones und iPads nichts mehr im Wege steht.Das Nebeneinander verschiedener Konfigurationen besteht unter iOS nicht so wie auf der Mac-Plattform, weswegen es auch an weniger Stellen Herausforderungen gibt. Außerdem bestehen für Nutzer keine Möglichkeiten, direkt auf das Dateisystem zuzugreifen oder Partitionen anzulegen. Keine Informationen gibt es, ob Apple die Umstellung auf APFS noch mit macOS Sierra vornimmt. Höchstwahrscheinlich muss man aber auf den Nachfolger warten, der bereits seit Wochen intern getestet wird (siehe Das Apple File System löst Apples HFS (Hierarchical File System ab). HFS erschien bereits mit System 2.1 (1985) und war der Nachfolger des MFS (Macintosh File System). HFS+ folgte mit Mac OS 8.1 im Jahr 1998 und war bis Mac OS X 10.2 Jaguar die Standardeinstellung. Im Vergleich zu HFS sank die Größe der Blöcke, was effizientere Speicherverwaltung ermöglichte. Momentan setzt Apple auf HFS+ mit Journaling - nach der jüngsten Namensänderung als "Mac OS Extended (Journaled)" bezeichnet. Wer sich für die konkreten Neuerungen des Apple File Systems interessiert, findet zahlreiche Informationen in diesem Artikel: . Die Übersicht hatten wir nach der WWDC 2016 veröffentlicht, nachdem Apple Details zu APFS veröffentlichte.