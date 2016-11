iOS 10.2 Beta 2 jetzt auch für öffentliche Tester - Public Beta 2 für macOS Sierra 10.12.2

Wie üblich sind die öffentlichen Tester etwa 24 Stunden nach den Entwicklern an der Reihe, um die jüngste Betaversion eines künftigen iOS-Updates in Augenschein nehmen zu dürfen. Heute Nacht gab Apple die zweite Public Beta von iOS 10.2 frei. Neben Fehlerbehebungen bietet das nächste größere Update von iOS 10 neue Wallpaper fürs iPhone 7, den neuen Nachrichten-Effekt »Feuerwerk« und 72 weitere Emojis, die in den Kanon von Unicode 9.0 aufgenommen worden waren. In der zweiten Beta tauchte erstmals die von Apple angekündigte TV-App auf, außerdem erhielt die Videos-App ein Widget für den Sperrbildschirm. In den Bedienungshilfen kann nun gewählt werden, welchen Effekt ein langer Druck auf die Home-Taste hat: den üblichen Start von Siri, die Bedienung des iOS-Gerätes über Sprachbefehle oder gar nichts.Gleichzeitig ist für Entwickler nun auch die zweite Vorversion für macOS Sierra 10.12.2 zum Test freigegeben. Beim Mac drehen sich fast alle Neuerungen nur um Stabilitätsverbesserungen und die Beseitigung einiger Fehler. Die einzige sichtbare Änderung sind die 72 neuen Emojis, die auch hier Eingang ins System finden.