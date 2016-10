Nur eine Woche ließ Apple zwischen iOS 10.1 Beta 2 und 3 verstreichen. Ab sofort steht der neue Build zur Verfügung, momentan allerdings nur für registrierte Entwickler und noch nicht für alle Teilnehmer des Testprogramms. Zusätzlich zu iOS 10.1 Beta 3 bietet Apple auch tvOS 10.1 in der dritten Betaversion an. Apples Ankündigung zufolge erscheint iOS 10.1 auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Als wesentliche neue Funktion wird Apple mit iOS 10.1 Tiefen(un)schärfe-Effekte beim Fotografieren anbieten - eine Option, die sich allerdings nur an Besitzer eines iPhone 7 Plus mit Dualkamera richtet.Für alle anderen Nutzer von iPhone und iPad bietet iOS 10.1 dagegen nur kleinere Änderungen, darunter Fehlerbehebungen, eine überarbeitete Sticker-Auswahl sowie die Möglichkeit, Vollbild-Effekte in der Nachrichten-App erneut abzuspielen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es natürlich nicht, wohl aber die oben angeführte Ankündigung, dass es noch in diesem Jahr soweit ist. Die Betaversion von tvOS 10.1 weist hingegen keine sichtbaren Änderungen auf.