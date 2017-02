iCloud.net schließt, Apple erhält die Domain

iCloud.net älter als Apples iCloud

Xcerion lieferte iCloud.com

Apples teils kuriose iCloud-Domains

Kennen Sie das Soziale Netzwerk iCloud.net? Vermutlich nicht, denn vor allem im Apple-Umfeld bringt wohl jeder Nutzer iCloud direkt mit Apple und nicht mit einem anderen Anbieter in Verbindung. Bei iCloud.net handelte es sich um ein relativ kleines Netzwerk aus Asien, über dessen genaue Nutzerzahlen nie etwas bekannt wurde. Allerdings hielt der Anbieter die Domain bereits, als Apples Online-Dienste noch unter der Bezeichnung MobileMe liefen.Apple stellte iCloud im Juni 2011 auf der Entwicklerkonferenz vor, wenige Monate zuvor hatte sich der Betreiber des Netzwerks aber bereits die Domain iCloud.net gesichert. Auf der entsprechenden Webseite heißt es nun, der Dienst stelle den Betrieb in Kürze ein, alle Nutzerdaten sollen fallen am 1. März einer automatischen Löschaktion zum Opfer. Anschließend geht die Domain in Apples Besitz über. Details über die Hintergründe gibt es leider nicht, Apple wollte keinen Kommentar abgeben.Apple hatte sich auch die Hauptadresse iCloud.com erst wenige Wochen vor der Ankündigung des Dienstes gesichert. Im April 2011 erwarb Apple die Domain von Xcerion, Berichten zufolge sind damals mehr als fünf Millionen Dollar geflossen. Xcerion hatte schon seit dem Jahr 2007 Cloud-Dienste unter der Bezeichnung "iCloud" betrieben, nannte sie nach der Übernahme dann aber CloudMe.Erst 2015 wanderten auch die weiteren von Xcerion gehaltenen iCloud-Domains zu Apple, darunter iCloud.us, iCloud.eu und iCloud.tv. Eine offenkundige Lücke klaffte bei der .net-Domain, die aber nun ebenfalls bald geschlossen ist. Insgesamt hat Apple mehr als 170 iCloud-relevante Domains von Xcerion erhalten. Darunter befinden sich auch Bezeichnungen wie icloudbrowser, icloudchallenge, icloude, icloudmail, icloudmedia, icloudworld, icloudwatch, icloudradio oder icloudpeople. Natürlich bedeutet dies nicht, dass für alle theoretisch möglichen Produktnamen auch konkrete Planungen bestehen - stattdessen hatte sich Xcerion nur alle erdenklichen Kombinationen gesichert.