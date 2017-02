Zurück auf Platz 1: iPhone übernimmt Führung im Smartphone-Markt

China auf dem Vormarsch

Samsung bleibt im Gesamtjahr 2016 vorne

iOS vs. Android

Das iPhone hatte den Smartphone-Markt vor 10 Jahren überhaupt erst richtig begründet. Doch Samsung, mit den Galaxy-Geräten ein früher Folger, überholte Apple bald und etablierte sich an der Spitze des Marktes. Doch im 4. Kalenderquartal 2016 konnte sich Apple nach langer Zeit die Spitzenposition wieder zurückerobern, wenn auch knapp.Die jüngsten Zahlen des Gartner-Instituts zeigen, dass neben Apples Stärke vor allem auch Samsungs Schwäche nach dem Note-7-Debakel dafür verantwortlich war. Denn während Apple den Absatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 71,5 auf 77 Millionen Geräte steigern konnte (hier weichen die Gartner-Werte leicht von Apples veröffentlichten Quartalszahlen von 78,3 Millionen ab), sank der Verkauf bei Samsung von 83,4 auf 76,7 Millionen. Damit landet Samsung haarscharf hinter Apple.Die größten Gewinner stammen aber auch in dieser Erhebung nicht aus den USA oder Südkorea, sondern aus China. Die aufstrebenden Marken Huawei, Oppo und BBK legten bei den Verkäufen deutlich zu, letztere beide erreichten sogar mehr als eine Verdopplung. Damit liegen die drei chinesischen Hersteller auf den Plätzen 3 bis 5. Insgesamt wuchs der Smartphone-Markt im Jahresvergleich um gut sieben Prozent auf 431,5 Millionen verkaufte Geräte.Weitet man den Blick vom letzten Quartal auf das Gesamtjahr 2016, relativiert sich der Apple-Erfolg deutlich. Denn die Schwäche Cupertinos in den ersten drei Quartalen konnte durch den Erfolg im letzten nicht ausgeglichen werden. Im Gesamtjahr führt Samsung weiterhin deutlich mit einem Marktanteil von 20,5 Prozent. Apple bleibt mit 14,4 Prozent deutlich dahinter und muss einen Rückgang von 1,5 Prozentpunkten verschmerzen. Huawei erobert 8,9 Prozent, Oppo 5,7 Prozent und BBK 4,8 Prozent, alle drei Marken mit deutlichem Plus.Ein kurzer Blick noch auf die verwendeten Betriebssysteme im letzten Kalenderquartal: Das Plus des iPhone hob den iOS-Anteil entsprechend leicht an auf 17,9 Prozent. Doch da auch die chinesischen Marken, ebenso wie Samsung und die allermeisten sonstigen, auf Android setzen, baute das Google-System seine Dominanz auf inzwischen 81,7 Prozent aus. Windows Phone fiel nach dem Rückzug aus dem Privatkundenbereich auf nur noch 0,3 Prozent. Das endgültige Ende hat BlackBerry erreicht mit 0,0 Prozent.Weiterführende Links: