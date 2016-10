Wo man aktuell ein SIM-lock-freies iPhone 7 kaufen kann

Deutschland

Das iPhone 7 und iPhone 7 Plus konnten in den USA bisher nur in Verbindung mit ausgewählten Providern bei Apple bestellt werden. Das bedeutet, dass nicht nur ein Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter abgeschlossen werden musste, sondern auch dass das bestellte iPhone auch nur mit einer SIM-Karte des betreffenden Anbieters genutzt werden konnte (SIM-Lock). Nun gab Cupertino jedoch den Startschuss zum Verkauf von »simlockfreien« Modellen.Als das iPhone 2007 auf den Markt kam, war es generell nur mit SIM-Karte zu bekommen. In Deutschland hatte die Deutsche Telekom ein Monopol auf den Verkauf des Apple-Smartphones. So war es im Apple Online Store nur möglich, ein iPhone in Kombination mit einem T-Mobile-Vertrag zu bestellen - für andere Anbieter war es gesperrt. Das änderte sich erst im Herbst 2010, als auch andere Mobilfunkanbieter, wie zum Beispiel Vodafone und o2, Angebote für das iPhone bereitstellen konnten. Damit war das Smartphone auch hierzulande erstmals ohne SIM-Lock erhältlich. Heute ist das in Deutschland zur Regel geworden.Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas ist das iPhone für EU-Besucher ohne SIM-Lock zu erwerben. So zum Beispiel in den Ländern Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Irland, England, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, u.a.In den USA sieht das noch etwas anders aus. Dort wird Kunden in den ersten Wochen der Auslieferung lediglich ein iPhone angeboten, das bereits mit einer SIM-Karte bzw. einem Vertrag versorgt ist. So können die vier großen Anbieter AT&T, Sprint, Verizon und T-Mobile von der ersten großen Bestellwelle profitieren. Diese sind nämlich die einzigen Netzbetreiber, die im Apple Online Store zusammen mit einem iPhone angeboten werden. Nun sind die ersten Verkaufswochen vorbei und Apple bietet sein iPhone 7 und iPhone 7 Plus auch ohne SIM-Lock an. Somit steht es dem Kunden nun frei, selbst aus einer Vielzahl von Anbietern zu wählen.