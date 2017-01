WhatsApp Desktop ab sofort im Mac App Store

WhatsApp mit neuem Rekord

WhatsApp gehört zu den meistgenutzten Messengern der Welt - obwohl er der Konkurrenz technisch teils deutlich unterlegen ist. So kam die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erst Jahre später als bei anderen Messengern. Auch kann WhatsApp nur auf einem Smartphone genutzen werden, die Nachrichten lassen sich nicht über mehrere Geräte synchronisieren. Genau hier setzt WhatsApp Desktop an. Bei dem Programm handelt es sich um eine von WhatsApp geschriebene Anwendung, bei der die Nachrichten zwischen Smartphone und Mac synchronisiert werden. Auf diese Weise lassen sich WhatsApp-Nachrichten auf dem Mac schreiben.Nun hat WhatsApp Desktop den Weg in den Mac App Store geschafft und lässt sich dort nun auch herunterladen. Wichtig für zukünftige Anwender ist, dass der Nachrichtenversand weiterhin über das verbundene Smartphone läuft und sich somit Mac und Telefone in einem Netzwerk befinden müssen, was eine gewisse Einschränkung bedeutet. Weiter lassen sich über die neue App Fotos vom Mac aus verschicken, Sprachnachrichten anhören und beantworten und Status und Profilbild ändern.WhatsApp ist kostenlos im Mac App Store erhältlich. Benötigt werden mindestens OS X 10.9.0 sowie ein 64-Bit-Prozessor. Der benötigte Speicherplatz beträgt 83,4 MB. Das Programm trägt momentan die etwas unstimmig wirkende Versionsnummer 0.2.2739. Aktuell haben 20 Kunden WhatsApp Desktop mit durchschnittlich vier Sternen bewertet.Erst am Dienstag vermeldete WhatsApp einen neuen Rekord. Zum Jahreswechsel seien so viele Nachrichten wie noch nie versandt worden. Innerhalb von 24 Stunden habe man 63 Milliarden Nachrichten zugestellt. Neben einfachen Neujahrs-Glückwünschen in Textform zählte der Dienst 8 Milliarden versandte Fotos, sowie 2,4 Milliarden Videos. Im April vermeldete Facebook, dass man über den hauseigenen Messenger und WhatsApp täglich 60 Milliarden Nachrichten ausliefere. Da WhatsApp diese Zahl an Silvester allein übertroffen hat, zeichnet sich trotz des besonderen Anlasses eine deutliche Verbreitung des Dienstes ab.