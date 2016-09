Weitere Updates: Safari 10 und macOS Server

Mit macOS Sierra aktualisierte Apple auch Safari, das nun bei Versionsnummer 10 angelangt ist. Doch auch für etwas ältere Betriebssysteme gibt es das Browserupdate. Wer weiterhin bei OS X 10.10 Yosemite oder OS X 10.11 El Capitan bleiben möchte, kann dennoch Safari aktualisieren und die neue Version über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores herunterladen. Zu den Änderungen zählen unter anderem Verbesserungen beim automatischen Ausfüllen von Formularfeldern und der Reader-Ansicht sowie Neuerungen bei der Unterstützung von HTML5 und Browser-Plugins. Dies beinhaltet beispielsweise die standardmäßige Deaktivierung von Plugins wie dem Flash Player. Außerdem gibt es in Safari 10 eine neue Leiste für Lesezeichen sowie eine überarbeitete Verwaltung für Lesezeichen und Verlauf.Seit OS X 10.9 Mavericks bietet Apple alle großen Systemupdates für den Mac kostenlos an, zuvor wurde noch eine geringe Updategebühr fällig. Anders sieht es hingegen aus, wenn die Serverversion benötigt wird. Diese ist nun ebenfalls in einer neuen Version erschienen und steht über den Mac App Store zur Verfügung. Apple veranschlagt für Neukunden 19,99 Euro, der Kauf erfolgt genauso wie bei anderen Apps über die Plattform. Über diesen Link geht es zur Produktseite im Store: