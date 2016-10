Terminprobleme: Apples Quartalskonferenz auf 25.10. verschoben

Apple gab in einer Mitteilung bekannt, dass die Quartalskonferenz zur Bekanntgabe des Quartalsergebnisses verlegt werden muss. Aufgrund von Terminschwierigkeiten lasse sich der ursprüngliche Termin nicht halten, stattdessen müsse man die Veranstaltung vorverlegen. Die Ergebnisse des Dreimonatszeitraums Juli, August und September werden demnach bereits am 25. Oktober publik. Mit welchem anderen wichtigen Termin sich der ursprünglich angesetzte 27. Oktober biss, ließ Apple dabei offen.Für die nächste Quartalskonferenz wird vor allem ein Wert mit besonderer Spannung ersehnt: Wie gut verkaufte sich das seit September angebotene iPhone 7? Da Apple bislang keine Verkaufszahlen aufschlüsselte, wird es erst Ende Oktober offizielle Aussagen geben. In den meisten Geschäftsfeldern ist allerdings von weiteren Rückgängen auszugehen, wie auch Apples vorsichtige Prognose dokumentiert. Erst mit dem laufenden Quartal könnte wieder eine Trendwende einsetzen, sofern Apple tatsächlich die Mac-Palette aktualisiert und das iPhone zum Weihnachtsgeschäft hin gut abschneidet.