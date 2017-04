Telekom StreamOn: Künftig mobil Musik und Video streamen - ohne Verbrauch des Datenvolumens

StreamOn - so nennt sich bei der Telekom der nächste Schritt in Richtung unbegrenztes Internet im Mobilfunkmarkt. Bei StreamOn handelt es sich um eine kostenlose Zubuch-Option für einige gängige Telekom-Verträge . Weiter wird zwischen drei verschiedenen Klassen differenziert. Die erste Option lässt sich ab dem Tarif Magenta M ausbuchen und unterstützt lediglich das Übertragen von Musik, die mittlere Version ist ab Magenta L nutzbar und überträgt Videos kostenlos in DVD-Qualität. Die dritte Option ist ab dem Vertrag Magenta Eins M verfügbar und erlaubt zusätzlich Videos in HD-Qualität.Der neue Tarifbaustein erlaubt also kostenloses Übertragen von Musik (und Videos) ohne das Highspeed-Volumen zu belasten. Wer sich jetzt aber schon auf stundenlange Road-Trips mit Twitch-Unterhaltung freut, dem muss vorerst die Freude genommen werden, denn StreamOn funktioniert nur mit einigen Partnern der Telekom. Diese Musikstreaming-Dienste werden unterstützt: Apple Music, Jake, Amazon Music, Napster und Radio Player. Bei den Video-Diensten ist die Auswahl jedoch deutlich größer: Chip, Entertain TV mobil, FAZ.net, Funk, Kicker, Medien-Protal, Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Spiegel Online, Telekom Basketball, Telekom Eishockey, Welt, YouTube, ZDF-Mediathek und Pro7-Sat1-TV stehen hier bereit.Laut der Deutschen Telekom kann jeder Anbieter von Web-Video und Audio Partner von StreamOn werden, sodass es keine Präferenzen geben wird. Die auf der Webseite aufgeführten Dienste sollen lediglich das Angebot an Diensten zum Start symbolisieren. Warum betroffene Nutzer StreamOn allerdings erst im Vorfeld hinzubuchen müssen, dazu wollte sich die Telekom nicht äußern. Weiter ist unklar, ob zukünftige Tarife StreamOn direkt aktiviert haben.Da YouTube und die ZDF-Mediathek unterstützt werden, lässt sich der neue Service dann auch ohne zusätzliche Kosten für einen Streaming-Dienst ausprobieren. Hinzubuch- und nutzbar ist StreamOn ab dem 19. April.Weiterführende Links: