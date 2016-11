Apple hat einen Großteil der Systembestandteile von macOS Sierra als Open Source veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Darwin-Komponenten (daher auch das Darwin-Maskottchen als News-Symbol), die Apple unter einer Open-Source-Lizenz anbietet. Allerdings ist die zugehörige Webseite bislang versteckt und nur durch direkte Adresseingabe zu finden. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass nur die veralteten Versionen von macOS Sierra 10.12.0 veröffentlicht wurden.Wann Apple die Open-Source-Komponenten von macOS Sierra 10.12.1 veröffentlicht, ist unklar. Mittlerweile befindet sich Apple bereits in der Beta-Phase von macOS Sierra 10.12.2, welches möglicherweise noch vor Weihnachten als Update im Mac App Store erscheinen könnte. Diesbezüglich ist der Quelltext also nicht aktuell. Dennoch ist die Webseite momentan überlastet.Ein Grund dafür könnte unter anderem sein, dass Sicherheitsexperten und Hacker einen Blick auf die Komponenten werfen wollen. So lassen sich mögliche Hinweise auf potenzielle Sicherheitslücken finden, die von Apple noch nicht mit einem Update behoben wurden. Ausgesuchte Hackern können über Apples Security Bounty Programm bis zu 200.000 US-Dollar Prämie erhalten, was aber von der Schwere der Lücke und der Vorarbeit der Hacker abhängt.