Stellenabbau in Apple Stores: Bald keine Business-Experten mehr vor Ort

Eine unschöne Nachricht steht möglicherweise schon bald einigen Angestellten in Apple Stores bevor. Denn einige Bedienstete wurden bereits darauf vorbereitet, dass es ihre Arbeitsstelle bald nicht mehr geben könnte; Apple möchte bestimmte Positionen in den Retail-Geschäften vor Ort streichen.Konkret soll es die Position »Business Manager«, »Business Event Lead« und »Events Coordinator« treffen, also just die Relais-Stellen zwischen Apple Store und lokalen Unternehmern. Für die Betroffenen dürften die Stellenstreichungen sehr überraschend kommen, denn eigentlich gelten die für den B2B-Verkauf zuständigen Angestellten als wichtige Stütze in der Retail-Strategie.So zeigte sich auch die anonyme Quelle von MacRumors geschockt. Immerhin gingen bis zu 20 Prozent der Verkäufe auf die Kappe der Business-Experten. Ohne sie drohen die aufgebauten Verbindungen zu den kleineren Firmen verloren zu gehen, denn die örtlichen Geschäftsleiter der Stores hätten im Allgemeinen nicht so tiefes Wissen oder Erfahrung im Direktverkauf an Unternehmen.Wer aktuell in einer der wegfallenden Stellen arbeitet, steht der Quelle zufolge bald vor der Wahl: Entweder in einer niedrigeren Position weiterhin angestellt bleiben - inklusive Lohnsenkung - oder die angebotene Abfindung von 2 Monatsgehältern annehmen und gehen. Die offizielle Verkündung der Stellenstreichung soll Ende April erfolgen.Das Stellen-Portfolio für Apple Stores befindet sich in stetem Wandel. Erst vor Kurzem schuf Apple die neuen Positionen »Pro«, »Creative Pro« und »Technical Expert«. Jetzt folgt also als Gegenzug der Wegfall dreier anderer Anstellungskategorien.Apple legt stets großen Wert auf Beziehungen zu Unternehmen. Gerade heute stellte der Konzern gemeinsam mit SAP ein Entwicklerkit für iOS-Apps im Business-Bereich vor (MTN berichtete: ). Stolz betont Apple außerdem, dass immer mehr Betriebe auf Macs, iPhones und iPads umstellen. Größter Erfolg der letzten Zeit dürfte der rasante Umstieg auf Macs beim früheren Konkurrenten IBM sein. Die Verbreitung im Business-Sektor über diese Multiplikatoren sieht Apple offensichtlich als zielführender an als die bisherige Retail-Strategie.Weiterführende Links: