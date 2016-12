Sony will 2017 sechs Spiele für iOS und PlayStation herausbringen

iOS und Android treten als Spieleplattform immer mehr neben die klassichen Konsolen Xbox, PlayStation und Wii. Straften die Konsolenhersteller die konkurrierenden Mobilsysteme lange Zeit mit demonstrativer Abwesenheit, so findet nun ein deutlicher Strategiewechsel statt. Nintendo gab den Ton vor; zuerst nur zaghaft mit der verspielten Sozial-App Miitomo, dann dem ersten Super-Mario-Spiel für iOS. Dieses startet in der kommenden Woche und bringt den berühmten Klempner erstmals auf ein Smartphone.Im Geschäftsjahr 2017 (April 2017 bis März 2018) will Sony nachziehen, dann gleich mit sechs neuen Spielen, welche neben der PlayStation auch in Versionen für iOS und Android erscheinen sollen. Spätestens der große Erfolg des von Niantic vertriebenen Spiels Pokémon Go dürfte diese Entscheidung ausgelöst haben. Nur eines der sechs Spiele ist bisher bekannt geworden: der nächste Teil des seit 1997 bestehenden Sony-Franchise »Everybody’s Golf«, einer Golf-Simulation.Insgesamt arbeite der Konzern an zehn Mobiltiteln, gab Sony heute bekannt. Neben den sechs Spielen für das Fiskaljahr 2017 sind also noch vier weitere für die Zeit danach in der Mache. Zu diesen zählen neue Teile des Rhythmus-Actionspiels »PaRappa the Rapper« und des Rollenspiels »Arc the Lad«. Über die sonstigen Titel gibt es bisher keine Informationen. Für die Portierung auf iOS und Android hatte Sony eigens die Tochterfirma ForwardWorks gegründet.PlayStation-Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen sich allerdings wahrscheinlich noch ein wenig länger als bis nächstes Jahr gedulden. Denn die Veröffentlichung der Titel soll zunächst auf den japanischen Markt begrenzt sein. Japan ist der weltweit drittgrößte Markt für Videospiele. Eine erste Ausweitung soll zunächst nur weitere asiatische Länder betreffen. Lediglich im Erfolgsfall stünde einem weltweiten Release auch in westlichen Märkten nichts im Wege.Weiterführende Links: