Schurkenamöbe ausgeschlossen: AirPlay-Software nicht zu tvOS 10.2 kompatibel

Wie aus einen Blogeintrag der Entwickler von Rogue Amoeba (Schurkenamöbe) hervorgeht, ist ihre AirPlay-Software Airfoil nicht zu dem Anfang der Woche erschienenen tvOS 10.2 kompatibel. Offenbar hat Apple einige undokumentierte Änderungen an dem AirPlay-Protokoll vorgenommen, die ein Zusammenspiel zwischen Airfoil und Apple TV verhindern.Airfoil ist eine Software für Macs und Windows-PCs (zur App: ), welche das Audiosstreaming des Computer-Tons zu einem AirPlay-Empfänger erlaubt. Darüber hinaus kann Airfoil Satellite den Computer oder iPhone und iPad (zur App: ) auch in ein AirPlay-Empfänger für Audio-Streams verwandeln. Da Apple das zugrundeliegende Übertragungsprotokoll nicht offenlegt, mussten die Entwickler durch Forschung und unzählige Experimente auf eigene Faust das AirPlay-Protokoll herleiten.Dies dürfte mit dem jüngsten Software-Update für das Apple TV 4 nun wieder von Nöten sein, damit Airfoil zu allen Versionen des Protokolls kompatibel ist. In der Zwischenzeit sind Nutzer aufgefordert, die Aktualisierung auf tvOS 10.2 in den TV-Einstellungen (Kategorie System) auszuschalten, wenn sie Airfoil weiter nutzen möchten. Das Airfoil-Update dürfte aber kein Ding der Unmöglichkeit sein, denn Konkurrent AirParrot (zur App: ) hatte die Betaphase von tvOS bereits genutzt, um die Kompatibilität wiederherzustellen.Die aktuelle Version 5.5 von Airfoil setzt mindestens OS X 10.9 Mavericks voraus und kostet 29 US-Dollar als Mac-Lizenz sowie 40 US-Dollar als kombiniert Mac-PC-Lizenz. Für bestehende Nutzer von Airfoil 5 sind Updates kostenlos.