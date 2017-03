Samsung Galaxy S8 und S8 Plus als neue iPhone-Killer

Technische Daten

Design

Gutes Gesamtpaket

Galaxy S8 als Computer-Ersatz?

Preis und Verfügbarkeit

Gestern Abend war es soweit - Samsung hat die neuesten Smartphone-Flaggschiffe vorgestellt. Zwar waren die meisten Details bereits lange im Voraus bekannt, das komplette Smartphone stellt jedoch eine ernsthafte Gefahr für Apples iPhone dar. Dabei liegt dies gar nicht an einzelnen Funktionen sondern an dem überraschend runden Gesamtpaket.Zuerst einmal gibt es das Galaxy S8 in der "normalen" Größe mit einer Displaydiagonalen von 5,8 Zoll und wie bei Apple in einer Plus-Variante mit 6,2 Zoll. Der Größenunterschied ist aber beinahe alles, was die beiden Geräte unterscheidet. Lediglich der Akku ist bei den Plus-Modellen um 25 Prozent größer. Ansonsten hat sich der koreanische Hersteller dazu entschlossen, beide Geräte mit der komplett gleichen Hardware zu versehen. Die weiteren Hardware-Details lesen sich eher unspektakulär: Eine Frontkamera mit 8 Megapixel-Sensor inklusive eines gänzlich neuen Iris-Scanners zur Entsperrung und eine rückwertige Linse mit 12 Megapixeln, dazu den neuesten Exynos-Prozessor mit zwei Mal vier Kernen und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Weiter sind die neuesten Funkstandards und eine Funktion zum kabellosen Laden verbaut. Beim Bildschirm setzt Samsung auf die OLED-Technik, welche auch für das kommende iPhone erwartet wird.Das Design ist wohl die große Besonderheit bei dem Gerät. So verbaut Samsung nun zwar bereits das dritte Jahr in Folge ein Gehäuse, welches aus Glas und einem Metallrahmen besteht, jedoch wurde dieses stark verbessert. Vorder- und Rückseite bestehen aus Gorilla Glass der 5. Generation. Damit ist das Glas besonders stabil und kann größeren Belastungen standhalten. Die Frontseite ist zu den Seiten hin gebogen, sodass sich auch der Bildschirm leicht abgerundet darstellt. Da die Displayränder sehr dünn gestaltet wurden, hat Samsung den Fingerabdrucksensor auf die Rückseite verlagert. Ob die neue Position praxistauglich ist, muss sich noch zeigen. Als Ersatz gibt es einen Software-Home-Button, welcher bei Druck auch ein haptisches Feedback gibt. Die Vibration soll allerdings weniger akkurat sein als dies beim aktuellen iPhone 7 der Fall ist. Der Rahmen des Samsung Galaxy S8 besteht aus Hochglanz-Metall, wobei aktuell noch nicht kommuniziert wurde, ob es sich um weiches Aluminium oder um gehärteten Edelstahl handelt.Das Galaxy S8 und S8 Plus haben viel Potential, obwohl im Gegensatz zu früheren Geräten nicht mit technischen Daten geprahlt wird. War dies früher Samsungs Ziel, um einen Feature-Punkt mehr zu haben als die Konkurrenz, so besinnt sich der Konzern beim S8 auf ein gutes Gesamtpaket. Die verbaute Hardware wirkt stimmig und auch das Design weiß zu überzeugen. Zudem soll die Fertigungsqualität auf Apple-Niveau liegen - das berichten zumindest zahlreiche Ersteindrücke auf der Produktpräsentation. Das gute Gesamtpaket war eigentlich immer Apples Steckenpferd und an dieser Stelle greift nun Samsung an.Mit dem neuvorgestellten DeX lässt sich das Galaxy S8 zudem in einen vollwertigen Computer verwandeln. An das Dock lassen sich neben Strom und USB auch ein Monitor mit HDMI anschließend. Auf diesem wird dann eine samsungeigene Benutzeroberfläche angezeigt. Das DeX verfügt zudem über einen Lüfter, welcher das Smartphone ausreichend kühlen soll.Das Samsung Galaxy S8 lässt sich ab heute unter anderem bei Amazon vorbestellen. Die Auslieferung soll ab dem 28. April erfolgen. Somit müssen Anwender noch knapp einen Monat auf das Gerät warten. Auch danach sind Lieferschwierigkeiten vorprogrammiert, da Samsung aktuell noch mit Fertigungsproblemen bei den Exynos-Prozessoren zu kämpfen hat. Bei den Preisen liegt Samsung ebenfalls auf Apple-Niveau: Für das kleinere S8 werden 799 Euro aufgerufen, bei dem Plus-Modell geht es bei 899 Euro los.Weiterführende Links: