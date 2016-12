Runde Displays für die Apple Watch?

Gebogene Bauelemente, kreisförmige Pixelreihen

Chancen für eine runde Apple Watch

Bei der Gestaltung der Apple Watch vor zweieinhalb Jahren ist Cupertino der Maßgabe treu geblieben, Elektronik-Displays in rechteckiger Form mit fest definierter Höhe und Breite zu entwerfen. Dass der Konzern aber durchaus auch die für Armbanduhren nicht ungewöhnliche Alternative nicht ausschließt, nämlich ein kreisrundes Zifferblatt, zeigen zwei neue Patente.Beide Patente wurden heute bewilligt und tragen die gleiche Überschrift: „Elektronisches Gerät mit einem an den Ecken abgerundeten Display«, wobei die Produktabbildungen keinen Zweifel daran lassen, dass sie auf eine Smartwatch abgestimmt sind. Die Patente wurden im Dezember 2015, bzw. Januar 2016 eingereicht und bauen aufeinander auf. Bei beiden Anträgen wird Shih Chang Chang aus Kalifornien als einer der Erfinder genannt.Um abgerundete Ecken - im Extremfall einen Kreis, wie der Antragstext selbst anmerkt - zu realisieren, beschreiben die Patente gebogene Steuerelemente, die eine Ringform ergeben. Verborgen sind sie unter dem Rand einer runden Smartwatch, in den das Display eingebettet wird. Das Display selbst besteht klassisch aus einem Gitter aus horizontal und vertikal angeordneten Pixeln, welche von den gebogenen Schaltungen angesteuert werden. Logischerweise gibt es aber keine feste Länge und Breite der Pixelreihen, die Anzahl hängt von der Positionierung auf dem Kreis-Display ab. Dabei lassen sich je nach Lage mehrere Reihen gleichzeitig von einem Steuerelement ansprechen.Wie immer muss man in Erinnerung behalten, dass bewilligte Apple-Patente noch lange keine Garantie geben, irgendwann in echten Produkten umgesetzt zu werden. Es ist also nicht gesagt, dass Apple der eckigen Apple Watch in naher Zukunft den Rücken zukehrt. Ohnehin würde das für alle App-Entwickler eine Komplizierung ihrer GUI-Gestaltung bedeuten. Doch machen die Anträge vom letzten Jahreswechsel deutlich, dass der Konzern zumindest über diese Design-Möglichkeit nachdenkt. Nachdem die Apple Watch Series 2 baulich genauso aussieht wie die erste Generation, könnte die Neugestaltung einer kommenden Generation durchaus in die hier angedachte Richtung gehen. Andere Hersteller haben bereits runde Smartwatches im Sortiment, so etwa Motorolas Moto 360, Samsung Galaxy Gear 3 oder LGs Watch Urbane.Weiterführende Links: