Sinn: Duales Bandsystem verbindet Tradition und Moderne – buchstäblich

Kompakt

Marke Sinn Bezeichnung Duales Bandsystem Art Doppeluhrenarmband Empf. Preis (€) 100-175 Verfügbarkeit sofort

Technische Informationen:

Das Duale Bandsystem passt an SINN-Uhren mit einer Bandanstoßbreite von 22 mm und an Apple Watches der Gehäusegrößen 38 mm und 42 mm.

Die original Bandanstöße für die Apple Watch erwerben wir von autorisierten Händlern und werden an den passenden verkürzten Armbandhälften vormontiert geliefert. Die Befestigung an der Uhr erfolgt wie vom Hersteller beschrieben.

Beim Kauf mit einer SINN-Uhr können auf Wunsch die verkürzten Armbandhälften an der SINN-Uhr vormontiert geliefert werden.

Wir empfehlen für Ihre SINN-Uhr: Saphirkristallglas, Magnetfeldschutz und TEGIMENT-Technologie.

Preis für Armbandset (ohne Uhren):

Die Apple Watch ist derzeit wohl unbestritten die bestverkaufte Smartwatch, auch wenn Apple keine genauen Angaben zu den Verkaufszahlen macht. Die Uhr weckt auch Interesse bei vielen eher klassisch orientierten Uhrenträgern. Diese schwören zwar in erster Linie auf hochwertige Uhren mit mechanischem Prinzip, sind andererseits der nützlichen Funktionsvielfalt einer Smartwatch nicht abgeneigt. Speziell für diese Klientel hat der deutsche Uhrenhersteller Sinn dasentwickelt, welches eine Brücke zwischen diesen beiden Welten schlagen soll.Ganz neu ist die Idee nicht. Diverse andere Hersteller haben bereits Armbänder vorgestellt oder in den Handel gebracht, die deren Uhren mit einer Apple Watch gemeinsam ans Handgelenk bringen. Sinn greift dieses Konzept lediglich für sein eigenes Uhrensortiment auf, wobei man über Sinn (und damit meine ich die Sinnhaftigkeit und nicht den Hersteller!) und Unsinn einer solchen Kombination natürlich trefflich streiten kann. Sinn (der Hersteller) argumentiert wie folgt.––––––––––––––––––––––––––––Aus dem Sinn Pressetext: Bisher lautete die Gretchenfrage: Legt der passionierte Uhrenträger seinen hochwertigen mechanischen Zeitmesser ab, um den Platz am Handgelenk für eine Smartwatch freizumachen? Oder bleibt er seiner Überzeugung treu und vertraut weiterhin der bewährten, zeitlosen Mechanik – mit der Konsequenz, dass er auf die Vorteile der Smartwatch verzichten muss? Oder liegt die Lösung darin, beide Handgelenke für jeweils eine Uhr zu nutzen? Nur: Wie praktikabel ist dieser Ansatz und wie gewöhnungsbedürftig für den Träger?Dabei gibt es im Alltag oft genug Situationen, in denen es durchaus sinnvoll sein kann, beide Uhren gleichzeitig am Handgelenk zu tragen. So zum Beispiel auf Geschäftsreisen, bei Konferenzen oder Terminen. Das zeigt, dass es nur von Vorteil sein kann, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Als SINN-typische Lösung haben wir deshalb das Duale Bandsystem entwickelt, welches auf dem Prinzip der Doppelschließe beruht. Um den überaus hohen Tragekomfort einschätzen zu können, empfehlen wir Ihnen, das Duale Bandsystem selbst auszuprobieren.Unterm Strich ist das Duale Bandsystem die perfekte Lösung für SINN-Uhr und Apple Watch, lassen sich doch so beide Uhren gleichzeitig nutzen. Da ist auf der einen Seite die liebgewonnene mechanische Uhr. Mit ihren zeitlosen, klassischen Werten ist sie Sinnbild für Qualität, Ästhetik und Zuverlässigkeit. Für den männlichen Uhrenträger ist sie zudem oft das einzige Schmuckstück, auf das er nur ungern verzichtet möchte. Auf der anderen Seite die Smartwatch, deren innovative Funktionsvielfalt viele begeistert. Ein weiterer praktischer Vorteil, besonders im Berufsalltag: Ein dezenter Blick auf das Handgelenk genügt, und man erhält seine Benachrichtigungen auch dann, wenn das Smartphone in der Tasche bleiben soll.Zunächst werden an beiden Uhren je zwei verkürzte Armbandhälften (mit jeweils eigener Dornschließe) montiert. Beide Uhren werden anschließend mit Hilfe dieser Armbandhälften und einer der beiden Dornschließen zusammengeschlossen. Die so verbundenen Uhren lassen sich dann um das Handgelenk legen und mittels der anderen Dornschließe sicher verschließen. Die beidseitige Anordnung der Dornschließen ermöglicht das mittige Anpassen an das Handgelenk. Hohe Flexibilität gewährleistet das zum Set gehörende separate Überbrückungsband. Mit ihm lassen sich bei Bedarf die Uhren auch einzeln tragen.Einzelpreis: 175 €Aufpreis bei Kauf einer SINN-Uhr: 100 €BestellnummerFür Apple Watch 38 mm: ZSET3001Für Apple Watch 42 mm: ZSET3002Lieferumfang: Etui mit zwei verkürzten Armbandhälften für die Apple Watch inklusive der Bandanstöße, zwei verkürzten Armbandhälften für Ihre SINN-Uhr, einem Überbrückungsband, Bandwechselwerkzeug und Ersatzfederstegen.––––––––––––––––––––––––––––Soweit die Pressemeldung. Nun Fragen wir Sie: Käme eine solche Lösung für Sie in Frage?