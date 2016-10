Prism verspricht edle Ablage auf Rückseite von iMac & Apple-Display

Das kalifornische Design-Studio Prism hat bei seinem aktuellen Kickstarter-Projekt für eine edle Ablagefäche auf der Rückseite von iMacs und Apple-Displays das Finanzierungsziel erreicht. Die im Design des Standfußes gehaltene Aluminium-Ablagefläche bietet im Gegensatz zu bisherigen Lösungen auf der gesamten Breite des iMac eine Ablage, was für deutlich mehr Platz sorgt. Je nach Anwendungsfall lassen sich dem Projekt-Video zufolge auf der Ablage externes Thunderbolt- und USB-Zubehör, kleine Pflanzen, Bücher, LED-Lampe oder auch Figuren abstellen.Obwohl die "Float Shelf" (Schwebendes Regal) genannte Ablagefläche über die gesamte Breite des iMacs reicht, muss die Stabilität nicht darunter leiden, wie ein Test mit einem großen Ziegelstein zeigt. Float Shelf gibt es in zwei Größen und vier Varianten. Die kleineren Ausführungen eignen sich Prism zufolge für Aluminium-iMacs von 17 bis 21.5 Zoll sowie für Apple Cinema Displays von 20 bis 23 Zoll. Die größeren Ausführungen richten sich dagegen an iMacs von 24 bis 27 Zoll, Cinema Displays von 24 bis 30 Zoll sowie das Thunderbolt-Display.Dabei wird jeweils noch unterschieden, ob sich wie bei neueren Apple-Modellen die Stärke des Standfußes an der Kante verjüngt (tapered-edge) oder wie bei älteren Apple-Modellen über den gesamten Bereich gleich bleibt (thick-edge). Daher ist auch eine andere Kombination, um beispielsweise die große Ablagefläche bei einem kleine iMac zu verwenden, aufgrund unterschiedlicher Standfußgrößen, nicht möglich bzw. nicht empfohlen.Der Einsatz von hochwertigem Aluminium fordert beim Float Shelf seinen Preis, auch wenn dieser im Vergleich zum zukünftigen Verkaufspreis wahrscheinlich günstiger ausfällt. Die kleine Ausführung erfordert je nach Variante eine Anzahlung zwischen 75 und 85 US-Dollar, die größere Ausführung schlägt mit 85 bis 95 US-Dollar zu Buche. Im Doppelpack ist die Finanzierung des Projekts mit 160 bzw. 180 US-Dollar erforderlich. Das Kickstarter-Projekt endet in 44 Tagen. Mit einer Auslieferung der ersten Float Shelf ist erst im April 2017 zu rechnen. Als Weihnachtsgeschenk eignet sich die Lösung also nicht.