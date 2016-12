Pokémon Go erscheint bald für Apple Watch - Gerüchte über Entwicklungsstopp falsch

Am Wochenende hatte ein Gerücht die Runde gemacht, dass laut einem Support-Mitarbeiter von Niantic die angekündigte Apple-Watch-Variante von Pokémon Go eingestellt werden würde. Dies wäre insbesondere für Apple eine peinliche Situation gewesen, da man dies auf der September-Keynote in Cupertino zusammen mit Niantic groß angekündigt hatte. Es wird jedoch nicht eingestellt, wie Niantic mittlerweile klarstellt.Tatsächlich soll Pokémon Go schon bald für die Apple Watch erscheinen und damit offenbar noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Hierbei handelt es sich nicht um eine eigenständige Variante für das Handgelenk, sondern um eine Ergänzungs-App für das Geolokalisierungsspiel auf dem iPhone. Die App auf der Apple Watch kann den Spieler insbesondere darüber informieren, welche Pokémon sich in der unmittelbaren Umgebung befinden.Damit stellt die App für die Apple Watch eine Weiterentwicklung des Nintendo-Armbandes Pokémon Go Plus dar, welches durch Vibration auf neue Pokémon hinweist. Zum Fangen der Pokémon muss aber auch bei der Apple Watch das iPhone aus der Tasche genommen werden. Darüber hinaus kann die Uhr aber auch anzeigen, wie weit man noch laufen muss, um ein Pokémon-Ei auszubrüten, und dem Spieler ermöglichen, direkt auf der Uhr Items von einem Pokéstop einzusammeln.Pokémon Go für die Apple Watch wird voraussichtlich mit allen Modellen der Apple Watch kompatibel sein. Ein Betrieb ohne iPhone ist nicht möglich, sodass auch das iPhone bei Ausflügen immer dabei sein muss.