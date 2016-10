Orchard - Apple sucht Marketing-Talente

Apple sucht über einen Hinweis auf der Webseite neue Marketing-Talente. Das Programm hierzu trägt den Namen „Orchard“. Die Beschreibung motiviert Bewerber, sich kreativ zu zeigen und eine möglichst aussagekräftige Bewerbung zu hinterlassen. Auf der Jobseite erklärt Apple, dass bis zu 10 Teilnehmer am Orchard-Programm teilnehmen können.Die 10 Teilnehmer werden in vier Künstler, vier Texter und zwei strategische Planer eingeteilt. Das Programm ist für sechs Monate ausgelegt und soll den Bewerbern die Möglichkeit geben, von Apples Marketing-Team zu lernen. Auch Apple wird wohl von dem Programm profitieren und sich neue Ideen anschauen. Vielleicht werden Teilnehmer des Programms auch nach dem Projekt übernommen.Während des Orchard-Programms werden die Mitglieder von Apple-Mitarbeitern betreut und durchlaufen einen Lehrplan. Interessenten müssen ihrer Bewerbung ein Anschreiben, Lebenslauf und Beispiele für Design, Marketing oder Werbung beifügen. Orchard läuft vom 16. Januar 2017 bis zum 25. August 2017. Laut Apple wird in diesem Zeitraum ein attraktives Gehalt gezahlt.Weiterführende Links: