Nutzerbeschwerden: MacBook Pro 2016 macht seltsame Geräusche

Dass es bei komplexen technischen Geräten zu Serienfehlern kommt, ist alles andere als unüblich und auch Apples Notebook-Geschichte ist davon begleitet. Man erinnere sich an die splitternden oder sich verfärbenden Gehäuse der ersten MacBooks, die massenhaften Ausfälle der Grafikchips in den 2010er und 2011er Baureihen oder die sich ablösenden Kleberstellen auf allen MacBook Pro Retina seit 2012. Auch beim aktuellen MacBook Pro 2016 hat sich ein Fehler herauskristallisiert, der anscheinend ebenfalls nicht selten ist. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Beschwerden, dass seltsame Geräusche entstehen - manche Nutzer vergleichen dies mit der Klangkulisse, wenn eine Plastikflasche zusammengedrückt wird.Rätselraten herrscht allerdings momentan noch, was die Auslöser sind. Ein direkter Zusammenhang zwischen bestimmter Art der Nutzung und Auftauchen der Geräusche besteht anscheinend nicht. Manche Nutzer melden, dass sie die Geräusche nach rechenintensiven Aufgaben hören, also beispielsweise bei Spielen oder auch beim Videostreaming. Auch Apples Supportteam weiß derzeit noch nicht so recht mit den Beschwerden umzugehen. Ein Kunde meldet, sein Logic Board sei getauscht worden - ohne dass sich die Situation dadurch änderte. Ein weiterer Nutzer berichtet hingegen, bei ihm sei eine kleine Delle auf dem Gehäuse verantwortlich gewesen, was den Austausch der Bodenabdeckung erforderlich machte. Laut Apple wurde dadurch der Lüfter beeinflusst und gab daher Störgeräusche ab.Eine andere Theorie lautet, möglicherweise löse sich durch die bei intensiver Beanspruchung entstehende Hitze der Kleber rund um die Displayscharniere. Aus diesem Grund bewege sich das Display dann minimal und verursache das beschriebene Knack-Geräusch. Eine Kundenrückmeldung aus den Apple Discussions besagt, das Geräusch beliebig reproduzieren zu können - durch Ausübung von leichtem Druck auf das Gehäuse. Betroffen sind bislang fast ausschließlich Nutzer des MacBook Pro 15". Auch wenn es von Apple noch keine Rückmeldung gibt, so kann man doch davon ausgehen, dass Cupertinos Ingenieure die Angelegenheit untersuchen.