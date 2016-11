Netflix bringt den Offline-Modus: Video-Downloads fürs spätere Schauen

Abonnenten des Videostreamingdienstes Netflix dürften einen besonderen Anreiz haben, die heute erschienene Aktualisierung der Netflix-App für iOS zu installieren (App Store: ). Der Video-Anbieter implementiert in Version 9.0.0 nämlich eine besonders oft gewünschte Funktion: Downloads. Diese ermöglichen es zahlenden Kunden, Filme lokal auf ihr iPhone oder iPad herunterzuladen, um sie dann später unabhängig von Internetanbindung und -geschwindigkeit ansehen zu können.Besonders relevant ist die neue Möglichkeit für Kunden, die etwa im Flugzeug oder während anderer Reisen nicht auf die Unterhaltung durch Filme und Serien verzichten möchten - der neue Download-Knopf macht es vor Reisebeginn möglich. Netflix weist allerdings darauf hin, dass noch nicht die gesamte Filmbibliothek den Offline-Modus unterstützt. Alle Netflix-Eigenproduktionen sowie zahlreiche Drittanbieter-Inhalte sind aber bereits dabei, so etwa die Erfolgsserien »Orange is the New Black«, »Narcos« oder »The Crown«.Netflix 9.0.0 bietet darüber hinaus eine Reihe nicht näher spezifizierter Fehlerbehebungen. Die App ist für iPhone, iPad und natürlich das Apple TV 4 verfügbar und erfordert mindestens iOS 8.0. An Speicherplatz sind mindestens 74,3 MB bereitzuhalten, zur Nutzung der Download-Option natürlich entsprechend viel mehr, um einen ganzen Film laden zu können. Neben der iOS- wurde auch die Android-App des Unternehmens mit der neuen Funktion ausgestattet.In Deutschland kostet ein Monatsabonnement regulär 9,99 Euro ( ). Dafür liefert das Unternehmen HD-Inhalte und bis zu zwei Geräte, auf denen gleichzeitig Filme geschaut werden können. Wer sowieso nur ein Gerät dazu nutzen möchte und keinen Wert auf HD-Qualität legt, kann sich auch für ein Basis-Abo für 7,99 Euro im Monat entscheiden. Für Intensiv-Nutzr gibt es noch den Premium-Zugang für 11,99 Euro/Monat. Dieser bietet bis zu vier Geräten gleichzeitig Zugang zur Filmbibliothek und stellt neben HD- auch Ultra-HD-Inhalte, besser bekannt als 4K, bereit. In jedem der drei Abomodelle ist der erste Monat kostenlos.Weiterführende Links: