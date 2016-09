Mobilkopfhörer von Philips, Onkyo und B&W – mit Klinke, Lightning oder Bluetooth

Philips

Es kam, wie es kommen musste. Durch die eigentlich nur logische Wegrationalisierung der Klinkenbuchse am neuen iPhone 7 sehen manche User offenbar den Untergang des Abendlandes gekommen. Doch dieser Sturm im Wasserglas wird sich erfahrungsgemäß ebenso schnell wieder legen und Normalität einkehren. Ist die Unsicherheit über die Konsequenzen von Apples Entscheidung erstmal abgeklungen, kann man sich ganz in Ruhe aus dem immer noch schnell wachsenden Angebot an Kopfhörern seinen persönlichen Favoriten aussuchen. Fast wie im Schlaraffenland ist die Auswahl enorm und wird stetig immer noch besser und vielfältiger.So haben diese Woche beispielsweise Philips Fidelio, Onkyo und B&W neue Modelle vorgestellt, die sich primär an "digitale Nomaden" mit mobilen Abspielgeräten wenden.Gleich am Tag nach der Vorstellung des iPhone 7 am vergangenen Dienstag trudelte eine Meldung zu einem Lightning-Kopfhörer ein, dem Philips Fidelio M2L. – Die Bezeichnung klingt irgendwie vertraut? Kann gut sein, denn der M2L ist keineswegs neu, sondern schon seit Anfang 2015 zu haben! Aber man wird ja noch mal daran erinnern dürfen, dachten sich wohl die Marketingstrategen. Wo doch der Zeitpunkt kaum passender sein könnte. Stimmt ja auch. Der Philips Fidelio M2L kostet(e) regulär ursprünglich rund 280 Euro, ist inzwischen via Amazon aber schon für unter 180 Euro zu haben. Also in etwa zum selben Preis, wie Apples neue AirPods , nur mit gänzlich anderem Tragekomfort und potentiell noch besserem Klang. – Und mit Lightning-Kabel.Zwei andere Kandidaten, die sich direkt nach Apples Keynote noch mal feilbieten, sind der Onkyo InEar Kopfhörer E700BT mit Nackenkabel ( Amazon , ca. 150 Euro) sowie der OnEar Kopfhörer H500BT (derzeit nicht bei Amazon gelistet). Beide bieten neben aptX(Advanced Audio Coding). Dies ist das von Apple genutzte Format, um Bluetooth Streaming ohne zusätzliche Codierung (z.B. durch aptX, was damit für iOS-User in der Regel überflüssig ist) zu ermöglichen.Wirklich ofenfrisch ist der neue Bowers & Wilkins P3 Serie 2, der gegenüber seinem Vorgänger nicht nur im luxuriösen Design, sondern mit unter anderem neuen Chassis auch konstruktiv deutlich weiterentwickelt wurde. Dank Faltmechanismus passt der P3 Serie 2 in jede Manteltasche und lässt sich bei Nichtbenutzung sicher im mitgelieferten Hartschalenetui verstauen. Sein Gewicht: 130 g.Den Klang des P3 Serie 2 beschreibt B&W als "ungemein natürlich und rein". Möglich machen sollen dies die neu entwickelten und patentierten Chassis, in denen zur optimalen Kontrolle der Membranbewegung ein einzigartiges Dämpfungssystem zum Einsatz kommt.Zur Verbindung mit der Quelle kommt beim P3 Serie 2 ein "klassisches" Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker zum Einsatz. Dank des mitgelieferten Lightning-auf-Klinke-Adapters kann der Kopfhörer natürlich auch am neuen iPhone 7 problemlos genutzt werden. Wer seinen Kopfhörer auch an anderen Geräten nutzen will, die über eine Klinkenbuchse verfügen, ist damit auf der Sicheren Seite.Der Preis für den P3 Serie 2 beträgt 149 Euro. Sein Vorgänger wird via Amazon derzeit zu Preisen ab ca. 70 Euro gehandelt.