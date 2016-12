MacStammbaum und MobileFamilyTree 8.1 erschienen - Bäume gemeinsam bearbeiten

In Version 8.1 kann nun erstmalig mit Freunden und Familie gemeinsam an einem Stammbaum gearbeitet werden

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews, hat ein großes Update für die beliebte Ahnenforschungssoftware MacStammbaum und MobileFamilyTree veröffentlicht. Mit MacStammbaum für Mac und MobileFamilyTree für iPhone und iPad ist es möglich, die eigene Familiengeschichte abzubilden, zu recherchieren und den Stammbaum in einer Vielzahl an Grafiken, Auswertungen und Berichten wiederzugeben.CloudTree übernimmt in MacStammbaum und MobileFamilyTree die Synchronisation zwischen Geräten eines Nutzers - dabei wird nicht wie beim früheren iCloud-Drive-Sync die gesamte Datenbankdatei übertragen, sondern nur tatsächliche Änderungen. Diese werden in wenigen Sekunden von Gerät zu Gerät übertragen. Trotzdem kann weiterhin "offline" an Stammbäumen gearbeitet werden - sobald wieder eine Internetverbindung besteht, werden die Änderungen übertragen.In der nun fast 20-jährigen Geschichte von MacStammbaum war die häufigste Kundenanfrage, wie man mit Freunden und Familienmitgliedern gemeinsam an einem Stammbaum arbeiten kann: Über CloudTree hat der Eigentümer eines Stammbaumes die Möglichkeit, eine- entweder nur mit Leserechten oder auch mit Schreibrechten. Auch hier werden alle hinzugefügten oder geänderten Daten sofort übertragen und stehen anderen nach wenigen Momenten zur Verfügung. Momentan ist das gemeinsame Bearbeiten noch auf 5.000 Einträge pro Eintragsart beschränkt (je 5.000 Personen, 5.000 Quellen pro Stammbaum) - es handelt sich hierbei um eine Beschränkung des iCloud-Dienstes, welche aber voraussichtlich in Zukunft entfallen wird.CloudTree in MacStammbaum 8.1 und MobileFamilyTree 8.1 basiert auf der Apple iCloud-Infrastruktur und genügt den gleichen Datenschutzstandards, die bei Verwendung von iCloud Drive oder der iCloud Photo Library gelten - ein gesondertes Benutzerkonto ist nicht nötig, Apple stellt kostenlos 5 GB Speicherplatz bei jedem iCloud-Account bereit. Die Nutzung von CloudTree ist optional, es kann weiterhin auch nur mit lokalen Daten gearbeitet werden.Doch Version 8.1 bringt darüber hinaus eine Vielzahl an weiteren Änderungen mit: MacStammbaum 8.1 unterstützt nun die Touch Bar des neuen 2016er MacBook Pro und bringt eine verbesserte Orte-Verwaltung wie auch einen beschleunigten Webseiten-Export mit. Außerdem wurden die Smart Filter um weitere Einstellungs- und Filter-Optionen erweitert.Zum Verkaufsstart von MacStammbaum und MobileFamilyTree 8.1 werden beide Apps mit einem. Somit kostet MacStammbaum 8.1 derzeitig nur 29,99 Euro , die Mobil-Version für iPhone und iPad MobileFamilyTree 8.1 nur 9,99 Euro . Das Angebot endet am 4. Dezember 2016. Für Kunden, die bereits MacStammbaum 8 oder MobileFamilyTree 8 erworben haben, ist das Update selbstverständlich kostenfrei.MacStammbaum 8.1 setzt einen Mac mit OS X 10.10 Yosemite oder neuer voraus, MobileFamilyTree 8.1 benötigt ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 8. Voraussetzung für die Nutzung von CloudTree ist allerdings macOS 10.12 Sierra oder iOS 10.