MacBook Pro 2016: Maximal 16 GB RAM wegen zu hohem Stromverbrauch

Letzten Donnerstag hat Apple neue Notebook-Flagschiffe vorgestellt - die drei Modelle des MacBook Pro. Nachdem in vielen Fachforen heftig über den Verkaufspreis der Geräte diskutiert wurde, gaben auch viele Nutzer zu, dass die Geräte eine sehr gute Leistung bringen können und sehr rechenstark seien. Insgesamt handelt es sich, gerade im Vergleich zur Konkurrenz, um äußerst potente Geräte.Warum Apple allerdings maximal 16 GB Arbeitsspeicher verbaut, konnten viele Kunden nicht verstehen. Zwar reichen für die meisten aktuellen Anwendungen 8 GB Arbeitsspeicher aus, jedoch soll ein neu angeschafftes MacBook Pro auch einige Jahre sinnvoll nutzbar sein. Damit stellen 16 GB RAM eher einen Mittelwert dar.Bei den iMac 27“ liegt der maximale Arbeitsspeicher beispielsweise bei 32 GB. Die Frage nach dem limitierten Arbeitsspeicher beim MacBook Pro 2016 stellte sich auch ein Leser der amerikanischen Webseite MacRumors und erhielt kurz darauf eine Antwort - von Apples Marketing-Manager Phil Schiller. Ein größerer Arbeitsspeicher als 16 GB sei in einem Notebook einfach nicht effizient. Schneller Arbeitsspeicher verbrauche relativ viel Strom und verkürze die Akkulaufzeit eines mobilen Gerätes enorm. Ein RAM-Speicher von beispielsweise 32 GB in einem neuen MacBook Pro würde daher wenig Sinn ergeben.Für die nächsten Jahre dürften die meisten Nutzer mit 8 GB RAM für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite sein wird. Für komplexere Aufgaben, wie zum Beispiel aufwändige Spiele oder Videoschnitt, sollte man bei einem Neuerwerb eher auf 16 GB Arbeitsspeicher setzen, größere Speichermengen machen aber auch hier nur in Sonderfällen Sinn. Da der RAM bei den Geräten nicht nachgerüstet werden kann, lohnt es sich, im Zweifelsfall den höheren Arbeitsspeicher zu bestellen.Das MacBook Pro mit Touch Bar und Touch ID lässt sich über den Apple Online Store bestellen. Die Lieferzeiten hängen von dem gewählten Modell ab und betragen aktuell zwischen 3-4 (15“-Modell) und 4-5 Wochen (13“-Modell).Weiterführende Links: