MacBook Pro 2016: Lautsprecher dank neuem Design 58 Prozent lauter

Eines der weniger spektakulären Features des letzte Woche durch Apple vorgestellten MacBook Pro 2016 ist die neue Position der Lautsprecher. Neben vielen Änderungen, wie die neue Touch Bar und der Touch-ID-Sensor wurde das MacBook Pro auch in vielen Details überarbeitet.So sei der Klang der neu positionierten Lautsprecher ersten Testberichten zufolge klarer, habe einen größeren Dynamikumfang und sei erheblich lauter, als bei den Geräten der letzten Generation. Genau beziffert sollen die Lautsprecher bei den neuen Geräten bis zu 58 Prozent lauter sein.Laut Apple habe man die Lautsprecher neu entwickelt um die Luftverdrängung zu maximieren. Die Lautsprecher haben den Angaben des Computerherstellers zufolge bis zu dreimal so viel Spitzenleistung besitzen.Der Bass sei laut den Berichten bis zu 2,5 Mal stärker. Dies ist ein guter Wert, da der Bass bei Notebooks oft ein kritischer Punkt ist. Die schlanken Gehäuse lassen meist keine dedizierten Subwoofer zu, deshalb klingen die Tiefen bei Laptops häufig sehr blechern.Der Dynamikumfang habe sich verdoppelt, allerdings hat Apple zu dem Punkt keine genauen Zahlen genannt. Wie oben bereits angesprochen, gelten auch die Höhen und Tiefen bei Notebooks als Problem, da die verbauten Lautsprecher häufig sehr klein sind. Die internen Lautsprecher sollten damit auf einem Niveau sein, dass man diese bei Videos und Facetime-Telefonaten ohne Einbußen verwenden kann. Auch Musikwiedergabe sollte jetzt in kleinerem Rahmen deutlich besser funktionieren. Allerdings sind externe Lautsprecher oder gute Kopfhörer für anspruchsvolle Nutzer besser geeignet, da die klangliche Qualität hier deutlich höher ist.Das MacBook Pro 2016 lässt sich über den Apple Online Store zu Preisen ab 1.699 Euro bestellen. Möchte man die Touch Bar und Touch ID integriert haben, so zahlt man mindestens 1.999 Euro für ein 13-Zoll-Gerät. Bei den Geräten mit Touch Bar liegt die Lieferzeit je nach Modell aktuell zwischen drei und fünf Wochen. Die 13-Zoll-MacBook-Geräte ohne Touch Bar sind Innerhalb von 4 Werktagen bei den Kunden.Weiterführende Links: