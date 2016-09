Ist Ihr Mac fit für macOS Sierra?

Systemanforderungen

iMacs ab Ende 2009

MacBook Air ab Ende 2010

MacBook Pro ab Mitte 2010

MacBook ab Ende 2009

Mac mini ab Mitte 2010

Mac Pro ab Mitte 2010

Besondere Hardware-Voraussetzungen

AirPlay

Metal

AirDrop

Continuity

Apple Pay in Safari

Auto Unlock

Mit macOS Sierra ändert Apple nicht nur den seit 15 Jahren bestehenden Namen »OS X« für das Mac-Betriebssystem, sondern bringt auch einige neue Funktionen auf den Mac. Dazu gehören etwa der Sprachassistent Siri, verbesserte Fotos-App, Varianten zur Speicherplatz-Optimierung und verbesserte Zusammenarbeit mit iOS-Geräten (Genaue Informationen über die Neuerungen haben wir in diesem Detailartikel für Sie zusammengefasst: ). Doch welche Hardware kann überhaupt von diesem Upgrade profitieren? Und welche Hardware-Ergänzungen sind gegebenenfalls sinnvoll? In diesem Artikel geht MacTechNews diesen Fragen nach.Mit macOS 10.12 Sierra schraubt Apple zum ersten Mal seit 10.8 Mountain Lion wieder an der Hardware-Schraube, sodass nicht jeder Mac mit 10.11 El Capitan einfach auf Sierra upgraden kann. Insbesondere Rechner aus den Baujahren 2007, 2008 und teilweise auch 2009 fallen aus der Liste, so etwa alle alten 24-Zoll-iMacs. Konkret führt Apple nur noch folgende Macs auf:Wenn Sie sich unsicher sind, von welchem Baujahr Ihr Mac ist, rufen Sie einfach den Menüpunkt »Über diesen Mac« aus dem Apfelmenü links oben auf. Im automatisch geöffneten Reiter »Übersicht« erscheint das Modelljahr in Klammern hinter der Geräteklasse in der dritten Zeile.Dass sich macOS Sierra auf einem Mac installieren lässt, heißt aber noch nicht, dass auch alle Features des Systems auf diesem Mac funktionieren werden. Bestimmte Funktionen haben strengere Hardware-Restriktionen.Mindestens Baujahr 2011 brauchen Macs, diefür ein verbundenes Apple TV verwenden wollen.Noch knauseriger sind die Grafik-Engine, die Peer-to-Peer-Dateiübertragung, einigeFunktionen für bessere Zusammenarbeit zwischen Mac und iOS-Geräten (in diesem Fall Handoff, Instant Hotspot und ab Sierra auch die Allgemeine Zwischenablage), sowie - für unsere Schweizer Freunde -All diese Funktionen benötigen einen Mac von 2012 oder neuer. (AirDrop zwischen zwei Macs ohne Beteiligung von iOS-Geräten funktioniert bereits bei Geräten ab 2008/09)Das mit macOS Sierra eingeführte Entsperren des Macs mithilfe der Apple Watch () benötigt - außer natürlich einer Apple Watch mit installiertem watchOS 3 - einen Mac des Jahres 2013 oder neuer.