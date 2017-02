Innovationsranking: Apple auf Platz 4 wegen eigener Chipentwicklung

Eigene Chips als Innovationsmotor

Siri und CareKit

Gutes Ergebnis bei Gesundheit und »Consumer Electronics«

Jedes Jahr veröffentlicht das Technologiemagazin Fast Company eine Liste der innovativsten Unternehmen der Branche. Im Vergleich zum Vorjahr kann Apple hier drei Plätze gut machen und kommt im Endeffekt auf Platz 4.Als Gründe nennt das Magazin insbesondere drei Punkte. Erstens die Eigenentwicklungen bei den Chips, allen voran des A10 Fusion, welcher perfekt auf die Bedürfnisse des iPhone zugeschnitten sei. Auch in anderen Geräten verbaut Apple Eigenentwicklungen, etwa den Bluetooth-Chip W1 in den AirPods und den neuesten Beats-Kopfhörern oder den S1-Chip in der Touch Bar des jüngsten MacBook Pro. Die meisten Konkurrenten dagegen setzen vor allem auf Komponenten, die in anderen Smartphones verbaut werden.Zweitens erkennt Fast Company die Bemühungen des Konzerns im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Dabei liegt die Betonung weniger auf der Qualität von Siri und Co. als vielmehr auf dem Datenschutz. Denn viele Aktionen geschehen nicht auf externen Servern, sondern direkt auf dem Apple-Gerät; und mit dem Konzept der »Differential Privacy« kann Apple anonymisiert Kundendaten auswerten (Genaueres zu Differential Privacy: ). Drittens lobt das Magazin Apples Engagement auf dem Gesundheitssektor. Mit der CareKit-Plattform können Ärzte Behandlungspläne von Patienten erstellen und Symptome und Medikation überwachen.Insgesamt muss sich Apple bei Fast Company in Sachen Innovationskraft nur drei anderen US-amerikanischen Größen beugen: Amazon, Google und Uber. Hinter Apple schafften es noch Snap, Facebook, Netflix, Twilio, Chobani und Spotify in die Top Ten.Aufgeschlüsselt in Kategorien schneidet Apple mitunter sogar noch etwas besser ab. Im Bereich »Consumer Electronics« erreicht Cupertino Platz 3. Hier schlägt vor allem Apples Chipentwicklung zu Buche. Allerdings wird Amazons kundenzentrierte Verkaufsplattform sowie Google Bemühungen um Sprachassistenten als noch innovativer eingeschätzt. Der Sektor »Gesundheit« sieht Apple sogar auf Platz 2, nur noch hinter One Medical.Weiterführende Links: