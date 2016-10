Gboard: Googles Tastatur-Alternative für iOS stark verbessert

3D Touch anders als gewohnt

Wer über ein iPhone 6s oder iPhone 7 verfügt, kennt sicherlich die entlastende Möglichkeit, beim Schreiben von Texten den Cursors mittels festem Druck auf die digitale Tastatur frei positionieren zu können. Diese Funktionalität hat nun auch Googles alternative iOS-Tastatur Gboard (Store: ) übernommen, die fortan 3D Touch unterstützt.Das Verhalten in Gboard unterscheidet sich allerdings von der in der vorinstallierten Apple-Tastatur. Während der Textcursor in Letzterer nach festem Druck frei in jede Richtung navigierbar ist, beschränkt er sich bei Gboard auf die Richtungen Links und Rechts. Es handelt sich also eher um das Äquivalent von »Dauerfeuer« auf die entsprechenden Pfeiltasten auf einer echten Tastatur. Damit ist das Feature etwas umständlicher, als es sein müsste.Eine weitere Neuerung im Gboard-Update betrifft den Zugriff auf die iPhone-Kontakte. Diese lassen sich nach einer Aktivierung in den Einstellungen direkt aus dem Chatfenster heraus einblenden, sodass Kontaktdaten rasch an andere Gesprächsteilnehmer weitergegeben werden können. Außerdem verfügt die Emoji-Palette nun auch über jene Bildchen, die mit iOS 10 neu hinzugekommen sind. Google erhofft sich damit, Funktionsrückstände gegenüber der Apple-Tastatur aufgeholt zu haben.Der wichtigste Unterschied der Gboard-Tastatur gegenüber anderen digitalen Keyboards ist die Verfügbarkeit der Google-Suche per Knopf. Dieser befindet sich in der oberen linken Ecke der Tastatureinblendung und ermöglicht eine Echtzeit-Suche innerhalb der Keyboard-GUI. Es lassen sich Bilder, Videos, GIF-Animationen, Wettervorhersagen, Nachrichten, Sportergebnisse und Geschäfte in der Nähe suchen. Außerdem unterstützt Gboard ähnlich wie Apples Variante intelligente Wortvorschläge. Als Eingabemethode bietet sie aber anders als die vorinstallierte Tastatur auch Wischbewegungen, wie sie etwa aus der Drittherstellertastatur Swype bekannt ist.Unterlegt ist die Google-Tastatur mit kleinen Wallpaper-Bildern. Das Angebot an Grafiken wurde mit dem jüngsten Update ebenfalls erweitert. Gboard ist auch in Version 1.2.0 weiter kostenlos und erfordert iOS 9.0 oder höher und 117 MB freien Speicher.Weiterführende Links: