Final Cut & Logic im Studenten-Bundle günstiger

Überraschend bietet Apple seit gestern ein günstiges Software-Bundle aus der professionellen Videoschnittlösung Final Cut Pro X, der Musik-Software Logic Pro sowie deren ergänzenden Apps an. Der Wert der Software beläuft sich im Mac App Store üblicherweise auf mehr als 600 Euro. Schüler, Studenten oder Lehrkräfte erhalten die Apps im Bildungsbereich des Apple Online Store an aber zu einem Bruchteil des regulären Preises.Statt der regulär 629,95 Euro müssen diese bei entsprechendem Nachweis nur 229,99 Euro zahlen. Nach dem Kauf erhält man innerhalb weniger Stunden oder Tage per E-Mail die Software-Codes, mit denen man die Apps im Mac App Store kostenfrei herunterladen kann. Wie bei Bundles üblich, muss das gesamte Paket an Apps gekauft werden - egal ob davon bereits etwas zuvor erworben wurde oder nicht.Der Zeitpunkt für diese Preisaktion ist außerhalb der Back-to-School-Phase etwas ungewöhnlich. Möglicherweise will Apple so die Attraktivität der Mac-Plattform im Bildungsbereich erhöhen, welche trotz vergleichsweise hoher Anschaffungspreise für die Hardware ein günstiges Software-Auswahl bietet.