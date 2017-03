Erstmals Modelle des MacBook Pro 2016 im Refurbished Store

Alle aktuellen Angebote des MacBook Pro 2016

Sonstige Angebote im Refurbished Store

Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem Apple eine grundlegend überarbeitete Version des MacBook Pro vorgestellt hat. Eine der wesentlichen Änderungen war die Einführung der kontext-sensitiven Touch Bar, über sich jederzeit relevante Steuerbefehle anzeigen lassen. Auch Entwickler haben die Möglichkeit, ihre Programme darauf anzupassen. Während das neue MacBook Pro 15" immer über eine Touch Bar verfügt, gibt es beim MacBook Pro 13" auch die günstigere Version ohne zusätzliche Eingabeleiste, dafür mit den gewohnten Funktionstasten. Diese steht nun erstmals im offiziellen Apple Refurbished Store zur Verfügung - in sechs verschiedenen Varianten (Zum Store: ).Während das günstigste MacBook Pro 13" der 2016er Serie bei Apple sonst knapp 1700 Euro kostet, sind es im Store für generalüberholte Geräte nur 1439 Euro. In diesem Fall erhält man ein Gerät mit 2,0 GHz Dual Core, 8 GB Arbeitsspeicher sowie einer 256 GB großen SSD. Für 1629 Euro bietet Apple die Variante mit 512 GB Speicherkapazität an, für 1819 Euro erhält man sowohl 512 GB SSD als auch 16 GB Arbeitsspeicher. Das angebotene Top-Modell verfügt über 16 GB RAM, 1 TB SSD und 2,4 GHz Dual Core, statt 3019 Euro werden dann nur noch 2499 Euro fällig. Wenn Geräte erstmals im Refurbished Store auftauchen, sind diese meist sehr schnell ausverkauft - wer also mit der Baureihe liebäugelt, sollte nicht zu lange warten.Unverändert führt Apple acht verschiedene Konfigurationen des iMacs im Sortiment, die ab 1359 Euro zu haben. In diesem Fall handelt es sich aber um einen 2013er iMac und nicht die aktuellen Geräte. Für 2015er iMacs mit 21,5"-Display veranschlagt Apple mindestens 1439 Euro. Das MacBook Air gibt es weiterhin ab 929 Euro (Serie "März 2015"), das MacBook bietet Apple ab 1059 Euro in der Variante mit 8 GB RAM und 256 GB SSD an. Die 2016er Serie des MacBooks steht ab 1229 Euro bereit, was einem Rabatt von knapp 10 Prozent entspricht. Außerdem weist der Refurbished Store 25 verschiedene iPad-Modelle, das Apple TV 4 (für 149 Euro) sowie den iPod touch auf. Auch der Mac mini lässt sich generalüberholt ab 479 Euro erwerben.