Entwickler-Betas von iOS 10.2, watchOS 3.1.1, tvOS 10.1 und macOS 10.12.2 erschienen

Hier alle bisher bekanntgewordenen Neuerungen:

Apple ist dazu übergegangen, möglichst früh neue Vorabversionen zu verteilen - zuerst an Entwickler, später im Beta-Programm auch an Endkunden und verfolgt wohl das Ziel, möglichst früh Fehlerbereichte von Entwicklern und Endanwendern zu erhalten.Heute hat Apple gleich für vier Plattformen Beta-Versionen an Entwickler verteilt: macOS 10.12.2, iOS 10.2, watchOS 3.1.1 und tvOS 10.1 stehen als Vorabversionen über die Apple Developer Connection zum Download für eingetragene Entwickler bereit. Leider ist derzeitig die Download-Seite der Apple Developer Connection gestört, so dass Entwickler weder die Update-Beschreibungen noch die Profile zur Aktualisierung herunterladen können:- tvOS 10.1 scheint noch nicht die TV-App mitzubringen, welche vergangenen Donnerstag auf dem "Hello Again"-Event vorgestellt wurde- Auch in iOS 10.2 findet sich noch kein Hinweis auf die TV-App- Die Videos-App in iOS 10.2 hat ein neues Widget erhalten- Das Feedback der Taptic Engine, zum Beispiel bei Force-Touch-Gesten, kann nun in iOS 10.2 deaktiviert werden- iOS 10.2 scheint neue Hintergrundbilder mitzubringen, welche Apple bei der Präsentation des iPhone 7 verwendete. Diese sind nur auf dem iPhone verfügbar, nicht aber auf dem iPad.- Neue Emojis nach dem Unicode-9.0-StandardDiese Meldung wird laufend aktualisiert.