Drohnenflug: Campus 2 vor der Fertigstellung

Die Zukunft des alten Apple Campus

Zwar verschiebt sich die geplante Inbetriebnahme des neuen Apple Campus 2 etwas nach hinten, dennoch wird nicht mehr viel Zeit bis zum geplanten Abschluss der Bauarbeiten vergehen. Ein aktuelles Drohnenvideo zeigt den momentanen Fortschritt. Die Installation der Solarpanele auf dem Dach des Rundbaus ist zu 50 Prozent abgeschlossen, einen Großteil der Krananlagen haben die Baufirmen bereits abgezogen. Noch einiges zu tun gibt es bei den zusätzlichen Einrichtungen rund um den großen Rundbau - so zum Beispiel beim Begrüßungscenter, einem zusätzlichen Entwicklungszentrum sowie einer großen Wartungshalle. Begonnen wurde auch mit der Begrünung der Anlage. Zwar gibt es im Inneren des Rondells noch keinerlei Bepflanzung, entlang der Zufahrtsstraßen entstehen aber schon künstlich angelegte Wälder. Ebenfalls zu erkennen ist, wo sich bald Teiche und Gärten befinden werden.Apple spricht inzwischen davon, der Campus 2 sei "im Frühjahr" bezugsbereit. Zuvor war geplant, alle Bauarbeiten bis Ende des Jahres abzuschließen, sodass direkt Anfang 2017 mit der Inbetriebnahme begonnen werden kann. Wenn Apple bei Zeitprognosen von "Frühjahr" spricht, ist in den meisten Fällen der Monat März gemeint. Ob die Jahreshauptversammlung im Februar tatsächlich schon im Campus 2 stattfindet, bleibt damit fraglich.Apples aktuelles Hauptquartier, der Apple Campus im "1 Infinite Loop", behält auch nach dem Umzug in den Apple Campus 2 Bedeutung. Kürzlich wurde bekannt, dass Apple miteinander kooperierende Teams auch räumlich näher zusammenbringen wolle, weswegen der Campus 1 ab nächstem Jahr als Zentrale aller Apple-Dienste fungiert. Apples Dienste-Sparte übertrifft seit einigen Monaten den Umsatz von Mac und iPad, gilt bei vielen Marktbeobachtern angesichts einiger Strukturprobleme aber als große Baustelle innerhalb des Unternehmens. Das Konzept einer Online-Zentrale soll zu weniger Reibungsverlusten sorgen, so die Hoffnung. Einen genaueren Blick auf das Dienste-Hauptquartier bietet dieser Artikel.