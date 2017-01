Die heutigen Quartalszahlen - Apple vor neuem Allzeit-Hoch

iPhone 7 mit hohem Absatz

MacBook Pro

Sonstige Produkte

Apple lädt heute Abend zur all-dreimonatlichen Finanzkonferenz, auf der sich das Unternehmen zu den Geschäftsergebnissen des abgelaufenen Quartals äußert. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Zahlen gibt es auch wieder Gelegenheit, auf der telefonischen Pressekonferenz Fragen an Tim Cook sowie Finanzchef Luca Maestri zu stellen. Nachdem es mehrere Quartalskonferenzen in Folge "nur" gute, nicht jedoch sensationelle Ergebnisse zu verkünden gab, hat Apple zahlreichen Marktbeobachtern zufolge heute Abend hervorragende Werte zu melden ( ). So war mehrfach vom "besten Quartal aller Zeiten" die Rede, da mehrere Produktgattungen höchst erfolgreich abschnitten.Apples Kassenschlager ist und bleibt das iPhone. Mit dem iPhone 7 konnte Apple den Kundengeschmack wohl sehr gut treffen, weswegen Marktbeobachter auch Rekordstückzahlen errechneten. Die bereits sehr erfolgreichen Modelle 6 und 6s müssen sich demnach in der Rangliste der verkaufsstärksten iPhones auf die Plätze 2 und 3 begeben. Ob die Prognosen der Realität entsprechen, wird ungefähr gegen 22:30 unserer Zeit bekannt.Viele Mac-Nutzer warteten schon lange sehnlichst auf größere Neuerungen im Mac-Sortiment. Diese erfolgten im vergangenen Herbst, als Apple das MacBook Pro mit Touch Bar auf den Markt brachte. Alle bisherigen Werte deuten darauf hin, dass Apple enorm hohe Stückzahlen verkaufte und alle bisherigen Notebooks damit übertraf. Auch wenn die sonstigen, schon längere Zeit nicht mehr gepflegten Baureihen schwächer nachgefragt waren, könnte das neue MacBook Pro Apple einen neuen Absatzrekord bescheren.Apple stellte im September eine neue Generation der Apple Watch vor und überarbeitete zudem die erste Version. Marktdaten zufolge kommt die aktuelle Variante der Apple Watch gut bei den Kunden an und Apple kann sich erstmals seit einiger Zeit wieder über steigendenden Absatz freuen. Sicherlich reichen die Umsätze der Apple Watch nicht an Kategorien wie iPhone oder Mac heran, dennoch trage die Apple Watch Series 2 zu einem guten Ergebnis bei, hieß es.