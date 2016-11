Deutschland: MacBook Pro mit Touch Bar noch in Versandvorbereitung

Während in den USA die ersten Vorbesteller bereits seit Anfang der Woche ihre MacBook Pro mit Touch Bar in die Hand halten dürfen, gibt es hierzulande noch immer keine Versandbestätigungen. Kunden in Deutschland, die ihre Bestellung kurz nach Ende des Apple-Events aufgegeben hatten, erhalten aber immerhin seit gestern von Apple den Hinweis, dass sich das Gerät in der Versandvorbereitung befindet. Bislang wurde aber noch keines in Deutschland oder Europa versandt.Apple führt damit aktuell eine recht einseitige Abarbeitung der Vorbestellungen durch. In den USA waren erste Versandbenachrichtigungen bereits vergangene Woche rausgegangen und erste MacBook Pro mit Touch Bar am Montag eingetroffen. Warum es in Europa nun länger dauert, ist nicht bekannt. Denkbar wären unter anderem Probleme auf dem Transportweg oder bei der Produktion der Touch Bar mit dem Fingerabdrucksensor Touch ID.Im Vergleich dazu hatte Apple das im Mai 2015 vorgestellte MacBook Pro Retina mit Force Touch Trackpad schon wenige Tage später ausgeliefert. Allerdings beschränkte sich Apple damals auch lediglich auf die Aktualisierung interner Hardware-Komponenten wie dem Prozessor, PCI-Express-Trackpad und Force-Touch-Trackpad. Letzten Einschätzung zufolge deutet beim neuen MacBook Pro mit Touch Bar alles darauf hin, dass die ersten Besteller in Deutschland wohl eher kommende Woche beliefert werden.