Der Mac verkauft sich wieder besser

Das dritte Jahresquartal 2016 brach einen seit einigen Jahren anhaltenden Trend. Während zuvor immer galt, dass der Mac erheblich besser als der Branchendurchschnitt abschnitt, so führte Apple erstmals die Verliererliste an und musste deutliche Marktanteile einbüßen. Den aktuellen Zahlen von Gartner zufolge änderte sich dies aber im vierten Quartal wieder. Den Prognosen zufolge setzte Apple 5,4 Millionen Macs ab und kann damit das Vorjahr übertreffen. Während der Gesamtmarkt um 3,7 Prozent schrumpfte, stieg Apples Absatz um 2,4 Prozent.Für den marktweiten Rückgang sind besonders Asus (-8,5 Prozent), Acer (-4-4 Prozent) sowie die Vielzahl an kleineren Herstellern (-18,8 Prozent) verantwortlich, während mehr Kunden zu den großen Markenherstellern Lenovo, HP, Dell und Apple griffen. Marktführer ist Lenovo mit 21,7 Prozent der verkauften Computer, gefolgt von HP mit 20,4 Prozent und Dell mit 14,8 Prozent. Auf dem vierten Rang landet Asus (7,5 Prozent), gefolgt von Apple mit ebenfalls 7,5 Prozent und Acer (6,9 Prozent). Weltweit wurden 72,6 Millionen Computer abgesetzt.Gartner zufolge leidet der gesamte Markt darunter, dass große technische Neuerungen weitgehend ausbleiben. Zwei Bereiche haben den Rückgang aber gebremst und zogen viele Kunden an. Der Absatz von High-End-PCs wuchs stark, außerdem sorgten 2-in-1-Computer wie das Microsoft Surface für steigendes Interesse. Dies reicht laut Gartner allerdings nicht aus, um eine generelle Trendwende herbeizuführen.In Apples Heimatland, den USA, sehen die Zahlen übrigens noch besser für das Unternehmen aus. Mit 12,8 Prozent Marktanteil kommt Apple auf den vierten Platz und lässt Acer (4,0 Prozent) deutlich hinter sich. Die Verkaufszahlen von Asus gingen innerhalb eines Jahres um 48 Prozent zurück, weswegen Asus nur noch auf einen Marktanteil von 3,8 statt zuvor 7,2 Prozent kommt. Der Hersteller mit den größten Wachstumsraten ist HP - innerhalb eines Jahres steigerte HP den Absatz von 4,6 auf 4,9 Millionen PCs, was einem Marktanteil von knapp 30 Prozent entspricht.