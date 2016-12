Das erste iPhone als interaktives iBook

Unvorstellbar war noch vor zehn Jahren ein fingergesteuertes Apple-Smartphone gewesen, denn bis dahin hatten BlackBerry und Nokia mit ihren tastenbasierten Mobiltelefonen den Markt dominiert. In einem neuen iBook mit dem schlichten Titel "iPhone" (iBook Store: ) wird daher der Werdegang des ersten iPhone und dessen Bedeutung für eine gesamte Branche behandelt. Das Multitouch-basierte Smartphone hatte den Markt sprichwörtlich umgekrempelt und ein neues Design abseits mechanischer Tasten etabliert.Entsprechend werden alle Aspekte des ersten iPhone und dem damals noch iPhone OS genannten iOS 1.1.1 detailliert in dem digitalen Buch von Christoph Kabisch beleuchtet. Wer durch das Buch die Lust verspürt, selbst ein iPhone in die Hand zu nehmen, hat außerdem die Möglichkeit, das iPhone direkt im interaktiven iBook auszuprobieren. Dies erlaubt einen Blick auf viele Aspekte des Gerätes und Betriebssystems.Dem iBook merkt man an, dass es mit viel Liebe zum iPhone geschaffen wurde. Das interaktive Buch "iPhone" von Christoph Kabisch ist ab sofort zum Preis von nur 0,99 Euro im iBook Store verfügbar. Beachtet werden sollte die Größe, welche aufgrund der erweiterten Inhalte stolze 100 MB beträgt. Wer sich noch unsicher ist, kann sich von der Interaktivität in unserem kurzen Videoclip überzeugen.