Bloomberg: Wie Apple treue Mac-Fans verstimmte

Beispiel MacBook Pro 2016

Beispiel MacBook 2016

Ein ausführlicher Artikel von Bloomberg trägt die Überschrift "Wie Apple Mac-Loyalisten verstimmte" und gibt die Meinungen zahlreicher Stimmen aus dem Unternehmen wieder. Es geht dabei vor allem um den Zweikampf zwischen Marketing/Design auf der einen - und Produktentwicklung auf der anderen Seite. Auch wenn Tim Cook erst in dieser Woche wieder betonte, wie hoch der Stellenwert des Macs bei Apple noch sei, sehe es in Wirklichkeit ganz anders aus, so der Artikel . Zahlreiche Mitarbeiter gaben in Gesprächen demnach an, dass die Mac-Abteilung stark an Einfluss gegenüber der Design-Abteilung verloren habe. Gleichzeitig fehle eine klare Linie des höheren Managements. Erschwerend komme der Weggang von Schlüsselpersonen hinzu, die zuvor mit der Weiterentwicklung von Hardware und Software im Mac-Bereich betraut waren. Dies und weitere technische Schwierigkeiten führte zur langsamen Weiterentwicklung der Plattform.Ein Beispiel, wie Marketing und Design zu (schlechten?) Kompromissen führte, war angeblich das neue MacBook Pro. Bekanntlich verfügt das Gerät über deutlich weniger Akkukapazität als die Vorgänger - unter Last bricht daher die Akkulaufzeit stark ein. In der Produktentwicklung wurde dieses Problem erkannt, weswegen man an speziell geformten Akkus arbeitete. Diese sollten den zur Verfügung stehenden Platz besser ausnutzen und mehr Kapazität bieten - da aber die Entscheidung fiel, das MacBook Pro auf jeden Fall zum Weihnachtsgeschäft hin auf den Markt bringen zu müssen, nahm man lieber die alte Akkukonstruktion mit schlechteren Werten in Kauf.Das im Frühjahr aktualisierte MacBook sollte laut Meinung der Entwickler über einen zweiten Anschluss des Typs USB-C verfügen, was sicherlich viele Nutzer angesprochen hätte. Allerdings konnte sich die Abteilung damit genauso wenig wie mit der Einführung von Touch ID im MacBook durchsetzen. Stattdessen erhielt das kompakte Notebook nur ein leicht aktualisiertes Innenleben und eine weitere Gehäusefarbe. Die Kritik der Mac-Gemeinde kam wie erwartet: Warum nur so wenige Neuerungen?