Apple in Weihnachtsstimmung - Spot wirbt für Toleranz und Offenheit

Apple läutet die Vorweihnachtszeit mit einer ungewöhnlich langen Reklame ein, die darüber hinaus nicht ein konkretes Produkt, sondern die Konzernphilosophie bewirbt. Zwei Minuten lässt sich der Plot Zeit, um dem Zuschauer einen einsamen, entstellten Mann namens Frankie näherzubringen, der zum Fest der Liebe einen nahen Marktplatz besucht, um den umstehenden Menschen zögerlich Ständchen zu bringen.Der schlurfende Gang, der traurige Blick und das vernarbte Gesicht sorgen in Kombination mit der nicht ganz treffsicheren Stimme und einem defekten Selbstschmuck zunächst für verdutzte Gesichter. Doch die Angst vor der drohenden Ausgrenzung aus der Gesellschaft wird durch ein junges Mädchen durchbrochen, die in sein Lied miteinstimmt, bis schließlich der ganze Marktplatz mit dem Mann singt. „Öffne dein Herz für jedermann“, heißt es dann auch folgerichtig im Werbeslogan, auf den das Apple-Logo folgt.Trotz des gesellschaftlichen Themas des Spots kommt er natürlich nicht ganz ohne Begleit-Werbung für Apple-Produkte aus. So verwendet Frankie natürlich ein iPhone und die Sprachmemo-App, um die leise Begleitmusik zu seinem Lied aufzunehmen und es später vor den Menschen wiederzugeben.