Apple gibt iOS 10.1 und watchOS 3.1 frei

Apple hat soeben das erste größere Update für iOS 10 freigegeben. Nach fünf Betaversionen steht die neue Version nun für alle Nutzer zur Verfügung. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen enthält iOS 10.1 auch eine neue Funktion für Besitzer des iPhone 7 Plus mit Dualkamera. Der Porträt-Modus erlaubt es, Objekte im Vordergrund scharf zu zeichnen, während der Hintergrund unscharf dargestellt wird. Nutzer sämtlicher anderer iPhone-Generationen können diese Art der Nachbearbeitung allerdings nicht verwenden. Mit iOS 10.1 beseitigte Apple einige Stabilitätsprobleme - unter anderem kam es zu Fehlern, wenn Anrufe blockiert wurden.Eine andere wesentliche Neuerung betrifft ausschließlich den japanischen Markt. Apple tritt dort ab dieser Woche mit Apple Pay an und musste iOS (sowie watchOS) dafür kompatibel zu bestehenden NFC-Systemen gestalten. Apples Strategie lautet, sich direkt an die vielen Millionen Pendler zu richten und daher auf bereits existierende Plattformen zu setzen. Aus diesem Grund kooperiert Apple mit JR East, der East Japan Railway Company.Laden und installieren lässt sich das iOS-Update wie üblich via integrierter Software-Aktualisierung auf dem Gerät oder über iTunes. An den Systemvoraussetzungen hat sich nichts geändert - mindestens erforderlich ist ein iPhone 5 oder neuer bzw. ein iPad 4 oder neuer.Ebenfalls erschienen ist watchOS 3.1. Im Gegensatz zu iOS 10.1 enthält das Betriebssystem der Apple Watch allerdings keine neuen Funktionen - zumindest nicht hierzulande, denn Apple Pay in Japan dürfte den meisten Anwendern im deutschsprachigen Raum herzlich egal sein. Bisherigen Erfahrungsberichten zufolge konnte Apple mit watchOS 3.1 aber spürbare Verbesserungen bei der Akkulaufzeit erzielen. Zwar muss die Apple Watch noch immer täglich ans Ladegerät, gerade bei intensiverer Nutzung hält der Akku aber deutlich länger. Installieren lässt sich watchOS 3.1 über die Watch-App auf dem iPhone. Erforderlich dazu ist ein Ladestand von mehr als 50 %.