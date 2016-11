Apple gibt 3. Vorversion von watchOS 3.1.1 an Entwickler frei

Gestern veröffentlichte Apple neue Testversionen für iOS 10.2, macOS 10.12.2 und tvOS 10.1, soeben lieferte der Konzern auch die dritte Beta von watchOS 3.1.1 nach. Vorversionen für das Betriebssystem der Apple Watch lassen sich nur von Anwendern mit registriertem Entwicklerkonto bei Apple über die Apple-Watch-App auf dem iPhone installieren.Mit einer Freigabe an alle Nutzer kann man wahrscheinlich erst im Dezember rechnen, wenn auch die Updates für die anderen drei großen Apple-Betriebssysteme anstehen. Dann können sich Besitzer von Apples Smartwatch über die 72 neuen Emojis des Unicode-9-Standards freuen und erhalten die Möglichkeit - ähnlich wie auf Mac, iPhone und iPad - den Hautton von verwendeten Emoji-Figuren zu definieren. Andere offensichtliche Neuerungen gibt es in den watchOS-Betas bisher nicht; als kleines Update dürfte watchOS 3.1.1 vor allem unter der Haube an Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen schrauben. Das letzte watchOS-Update datiert drei Wochen zurück: Mit watchOS 3.1 konnte Apple die Akkulaufzeit der Apple Watch deutlich verlängern.