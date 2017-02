Apple auf Platz 1 der bewundertsten Unternehmen

Der Technikgigant Apple zählt zu den beliebtesten Unternehmen weltweit - in diesem Punkt sind sich viele Experten einig. Jetzt wurde diese Vermutung in den USA wieder einmal durch eine Untersuchung bestätigt. In einer Fortune-Studie kommt man zu dem Ergebnis, dass Apple auf Platz Eins der beliebtesten Firmen in den Vereinigten Staaten liegt.Diesen Erfolg feiert Apple zum zehnten Mal in Folge. So belegt Cupertinos Technikkonzern seit der Vorstellung des ersten iPhones den Spitzenplatz. Auf Apple folgen in diesem Jahr Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway, Disney, der Google-Konzern Alphabet, General Electric, Southwest Airlines und Facebook. Der Apple-Konkurrent Microsoft belegt gemeinsam mit dem sozialen Netzwerk Platz 9.Die Gründe für Apples Beliebtheit sind mannigfaltig. Unter anderem sei die hohe Innovationsrate zu nennen. Weiter sei Apple als guter Arbeitgeber bekannt. Viele Anwender sind zudem von Cupertinos Engagement für Minderheiten begeistert.Weiterführende Links: