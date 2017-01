Apple TV: Apps dürfen endlich umfangreicher werden

Als Apple mit dem tvOS 10 die erweiterte Unterstützung von bis zu vier Spiele-Controllern einführte, konnte dies Spiele-Entwickler nur zu verhaltener Begeisterung bewegen . Das Hauptproblem war bei der Spiele-Entwicklung nämlich nach wie vor Apples Limitierungen der maximalen App-Größe. Auf dem Gerät selbst konnten tvOS-Apps nur maximal 200 MB umfassen und lediglich 0,5 MB Nutzerdaten dauerhaft auf dem Gerät ablegen. Deutlich zu wenig für hochkarätige Spiele.Zuvor konnten Apps zwar schon 20 GB an Zusatzdaten laden, die App selbst war in ihrer Komplexität jedoch auf 200 MB beschränkt - bis jetzt. Apple hat nämlich die Grenze deutlich angehoben . Zukünftig werden bis zu 4.000 MB für die App selbst zu Verfügung stehen. Zusatzdaten wie Grafik, Musik und Videos müssen nach wie vor nachgeladen werden und sind auf maximal 20 GB bzw. 20.000 MB beschränkt. Für die meisten Spiele sollte dies aber ausreichende Kapazität darstellen.Mit Änderung der App-Grenzen erscheinen die aktuellen Modelle des Apple TV 4 mit 32 bzw. 64 GB Kapazität etwas unterdimensioniert, da im schlimmsten Fall nach Abzug von tvOS selbst nur 7 bzw. 15 Apps und Spiele installiert werden können. Zu sehr großen Spielen zählen beispielsweise Asphalt 8, Broken Age, F1 2016, Galaxy on Fire und Lumino City. Andere Spiele wie Minecraft wiederum generieren sehr große Level-Daten von mehreren Gigabyte. Es ist daher denkbar, das Apple mit Anhebung der App-Grenze noch ein Apple TV 4 mit 128 GB Flash-Speicher vorstellen könnte. Hierfür kommen sowohl Frühjahr als auch Herbst infrage, in denen Apple traditionell Aktualisierungen an der Produktpalette vornimmt.Zwar ist es auch denkbar, dass Apple ein neues Apple TV 5 mit schnellerem Prozessor vorbereitet, doch gibt es hierzu bislang keinerlei Hinweise aus Zulieferquellen. Rückblickend hat Apple aber ohnehin das Apple TV nur selten runderneuert. So war das Apple TV 3 drei Jahre auf dem Markt, wobei ein Jahr nach Marktstart eine leicht aktualisierte Revision mit angepasstem A-Prozessor das Ursprungsmodell ablöste.Im Apple TV ist aktuell ein betagter A8-Prozessor mit zwei Kernen verbaut, wie er auch im iPhone 6 und iPad mini 4 zum Einsatz kommt. Diesem zur Seite stehen 2 GB RAM und eben die 32 bzw. 64 GB NAND-Flash. Der Preis beläuft sich auf 179 Euro (32 GB) bzw. 229 Euro (64 GB). Im Lieferumfang enthalten ist eine Siri Remote im Wert von 89 Euro. Als zusätzliches Zubehör gibt es auch noch kabellose Spiele-Controller sowie die ältere Apple Remote mit Infrarot-Sensor und einfacherer Bedienung.